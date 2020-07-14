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14 Temmuz 2020, Salı
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Prosinecki: Ligde kalacağız

Prosinecki: Ligde kalacağız

, alınan 1 puanın önemine değindi. Hırvat hoca, "Hayattayız. Lige havlu da atmadık. Kazanmamız gereken maçı kazanamadık. Bugün 9 kişi kalmıştık ama 1 puan aldık. Herkesin ligden düşeceğini iddia ettiği takım 10 puandaydı. Şu an ligin bitimine 2 hafta var ve şansımız devam ediyor. Biz bu ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.

Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki, alınan 1 puanın önemine değindi. Hırvat hoca, "Hayattayız. Lige havlu da atmadık. Kazanmamız gereken maçı kazanamadık. Bugün 9 kişi kalmıştık ama 1 puan aldık. Herkesin ligden düşeceğini iddia ettiği takım 10 puandaydı. Şu an ligin bitimine 2 hafta var ve şansımız devam ediyor. Biz bu ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 14.7.2020
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