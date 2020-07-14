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14 Temmuz 2020, Salı
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Kaysrispor'da Mensah ve Diego sezonu kapattı!

Kaysrispor'da Mensah ve Diego sezonu kapattı!

'de bitime 2 hafta kala, ’da Bernard Mensah ve Diego Angelo Gaziantep FK maçında gördükleri kırmızı kartlar ile sezonu erken kapattı.

'de kümede kalma mücadelesi veren 'da iki önemli oyuncu sezonu erken kapattı. Gaziantep FK maçının ikinci yarısında önce Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, ardından Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Angelo gördükleri kırmızı kartlar ile cezalı duruma düştüler. Sportmenlik dışı harekette bulunup direkt gördükleri için PFDK'dan en az 2 maç ceza alacak olan Bernard Mensah ve Diego Angelo, ligin son 2 haftasında oynanacak olan ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

  1. 14.07.2020
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