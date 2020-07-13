Denizlispor-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, ligde kalma yarışı veren Denizlispor'a konuk oluyor. Maçın muhtemel 11'leri, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Denizlispor-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya gelecek. İki takım Denizli'de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 39 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 7 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda 58 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.
DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR
Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu. Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Denizlispor, 2-1 kazanmıştı.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen Trabzonspor, 3 puan alarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini verecek.
DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Denizlispor-Trabzonspor maçı 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, Rodallega
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth
- 13.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Denizlispor-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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