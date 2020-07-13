Denizlispor-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Denizlispor-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 32. haftasında şampiyonluk yarışı veren , ligde kalma yarışı veren 'a konuk oluyor. Maçın muhtemel 11'leri, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Denizlispor-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 32. haftasında ile Yukatel karşı karşıya gelecek. İki takım Denizli'de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 39 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 7 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda 58 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.

DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu. Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Denizlispor, 2-1 kazanmıştı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen Trabzonspor, 3 puan alarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini verecek.

DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Denizlispor-Trabzonspor maçı 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth

  1. 13.07.2020
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