Denizlispor - Trabzonspor maçından kareler...

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor sahasında Trabzonspor'u Sacko ve Estupinan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bordo-mavili takımın tek golü Ekuban'dan geldi. İşte maçtan kareler...