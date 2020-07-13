Denizlispor - Trabzonspor maçından kareler... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Denizlispor - Trabzonspor maçından kareler...

Denizlispor - Trabzonspor maçından kareler...

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor sahasında Trabzonspor'u Sacko ve Estupinan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bordo-mavili takımın tek golü Ekuban'dan geldi. İşte maçtan kareler...

13 Temmuz 2020 Pazartesi 23:16
Denizlispor - Trabzonspor maçından kareler...

Trabzonspor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı bırakmayan Denizlispor karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Denizlispor - Trabzonspor maçından kareler...

Bu sonuçla kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet alan Denizlispor maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

İşte maçtan kareler...

Denizlispor - Trabzonspor maçından kareler...
Denizlispor - Trabzonspor maçından kareler...
Denizlispor - Trabzonspor maçından kareler...
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA