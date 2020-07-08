Göztepe - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Göztepe - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 31. haftasında Göztepe, evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Ankaragücü'nün bu karşılaşmadan mutlak 3 puan alması gerekiyor. Karşılaşma öncesinde iki takım taraftarları maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Göztepe - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de kümede kalma mücadelesi veren , 31. hafta maçında deplasmanda Göztepe'yle karşılaşıyor. Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem yönetecek. Göztepe, geride kalan haftalarda topladığı 38 puanla 8. sırada yer alırken, Ankaragücü 25 puanla son sırada bulunyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 3-1 Göztepe'nin üstünlüğüyle sona ermişti.

GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe - Ankaragücü maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe'de sakatlığı bulunan Serdar Gürler, Halil Akbunar, Jerome ve Deniz Kadah ile cezalı karşılaşmada forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü'nde ise Oscar Scarione'nin hafif sakatlığı bulunuyor.

Göztepe: Beto, Murat Paluli, Titi, Atınç, Berkan, Yalçın, Mossoro, Napoleoni, Soner, Tripic, Wilczek

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atilla Turan, Faty, Lukasik, Pinto, Saba, Michalak, Dever Orgill

  1. 08.07.2020
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