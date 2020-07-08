Göztepe - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Ankaragücü'nün bu karşılaşmadan mutlak 3 puan alması gerekiyor. Karşılaşma öncesinde iki takım taraftarları maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Göztepe - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, 31. hafta maçında deplasmanda Göztepe'yle karşılaşıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Göztepe, geride kalan haftalarda topladığı 38 puanla 8. sırada yer alırken, Ankaragücü 25 puanla son sırada bulunyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 3-1 Göztepe'nin üstünlüğüyle sona ermişti.
GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Göztepe - Ankaragücü maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Göztepe'de sakatlığı bulunan Serdar Gürler, Halil Akbunar, Jerome ve Deniz Kadah ile cezalı Alpaslan Öztürk karşılaşmada forma giyemeyecek.
MKE Ankaragücü'nde ise Oscar Scarione'nin hafif sakatlığı bulunuyor.
Göztepe: Beto, Murat Paluli, Titi, Atınç, Berkan, Yalçın, Mossoro, Napoleoni, Soner, Tripic, Wilczek
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atilla Turan, Faty, Lukasik, Pinto, Saba, Michalak, Dever Orgill
- 08.07.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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