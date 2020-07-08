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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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2-2 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Göztepe 2-2 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

'de son sırada yer alan Ankaragücü, 31. haftada konuk olduğu ile 2-2 berabere kalarak kümede kalma şansını iyice zora soktu. Bu sonucun ardından iki takımın da ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

'in iki formsuz ekibi ile Ankaragücü, 31. hafta mücadelesinde İzmir'de karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Göztepe'nin gollerini 26'da Wilczek (pen.) ile 45'te Soner Aydoğdu kaydetti.

Başkent ekibinin golleri ise 17'de Orgill ve 58'de Gerson Rodrigues'ten (pen.) geldi.

Ligde 5 maçtır kazanamayan Ankaragücü puanını 26'ya yükseltirken, bu haftayı da son sırada kapattı.

Puanını 39'a yükselten Göztepe ise 8. sıradaki yerini korudu.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 23:02
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