Göztepe 2-2 Ankaragücü | MAÇ SONUCU
Süper Lig'de son sırada yer alan Ankaragücü, 31. haftada konuk olduğu Göztepe ile 2-2 berabere kalarak kümede kalma şansını iyice zora soktu. Bu sonucun ardından iki takımın da ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Süper Lig'in iki formsuz ekibi Göztepe ile Ankaragücü, 31. hafta mücadelesinde İzmir'de karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi Göztepe'nin gollerini 26'da Wilczek (pen.) ile 45'te Soner Aydoğdu kaydetti.
Başkent ekibinin golleri ise 17'de Orgill ve 58'de Gerson Rodrigues'ten (pen.) geldi.
Ligde 5 maçtır kazanamayan Ankaragücü puanını 26'ya yükseltirken, bu haftayı da son sırada kapattı.
Puanını 39'a yükselten Göztepe ise 8. sıradaki yerini korudu.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 23:02
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe 2-2 Ankaragücü | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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