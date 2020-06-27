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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Süper Lig Trabzonspor Ankaragücü engelini aşamadı!

1-1 | MAÇ SONUCU

Trabzonspor 1-1 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

'in 29. haftasında 'nü konuk eden , rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Bordo-mavililer 3. dakikada Sörloth'un golüyle öne geçerken, Başkent ekibinin beraberlik sayısı 63'te 'ten (pen.) geldi.

'in 29. haftasında sahasında 'nü konuk etti. Bordo-mavililer, rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı.

Maça hızlı başlayan bordo-mavililer, yıldız ismi Alexander Sörloth'un 3. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda beraberlik için bastıran Başkent ekibi, 63. dakikada Pereira'nın eline gelen top sonrası tartışmalı bir penaltı kazanırken, topun başına geçen hata yapmadı ve skora dengeyi getirdi.

RODRIGUES KIZARDI!
Ankaragücü'nde beraberlik golünü kaydeden Gerson Rodrigues, 82'de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Eksik rakibine karşı 'un kalan bölümde baskısı sonuç vermeyince, mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Ligde üst üste 2. beraberliğini alan bordo-mavililer puanını 58'e yükseltip, lider ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi.

Kümede kalma yolunda önemli bir puan alan Ankaragücü ise puanını 25'e çıkarıp maç fazlasıyla 17. sıraya tırmandı.

UĞURCAN VE JOSE SOSA GERİ DÖNDÜ!

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle ligdeki Göztepe ve Alanyaspor maçları ile kupadaki Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyen Jose Sosa, sahalara geri döndü. Arjantinli yıldız, Ankaragücü karşılaşmasına 11'de başladı. Bordo-mavililerde ayrıca, Alanyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Uğurcan Çakır da formasına kavuştu.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 00:24
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