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26 Haziran 2020, Cuma
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’den ‘geçmiş olsun’ mesajı

TFF’den ‘geçmiş olsun’ mesajı

ile kulüpler, 'da meydana gelen nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. TFF'den paylaşılan mesajda, "Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen depremin can ve mal kaybına yol açmamasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

ile kulüpler, 'da meydana gelen nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. TFF'den paylaşılan mesajda, "Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen depremin can ve mal kaybına yol açmamasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

  1. 26.6.2020
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