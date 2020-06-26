TFF’den ‘geçmiş olsun’ mesajı

TFF ile kulüpler, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. TFF'den paylaşılan mesajda, "Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen depremin can ve mal kaybına yol açmamasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz" denildi.