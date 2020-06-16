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16 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Belli oldu! 'de 28. haftanın hakemleri

Son dakika: Belli oldu! Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda heyecan 28. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. 19, 20, 21, 22 Haziran'da oynanacak maçlar öncesi, mücadelelerde düdük çalacak hakemler de belli oldu. Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu, bu hafta herhangi bir maçta görevlendirilmedi.

İŞTE 28. HAFTA HAKEMLERİ...

  1. 16.06.2020
  2. Güncelleme: 16.06.2020 13:59
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