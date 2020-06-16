Son dakika: Belli oldu! Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda heyecan 28. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. 19, 20, 21, 22 Haziran'da oynanacak maçlar öncesi, mücadelelerde düdük çalacak hakemler de belli oldu. Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu, bu hafta herhangi bir maçta görevlendirilmedi.
İŞTE 28. HAFTA HAKEMLERİ...
- 16.06.2020
- Güncelleme: 16.06.2020 13:59
- Son dakika: Belli oldu! Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Belli oldu! Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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