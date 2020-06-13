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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Süper Lig’e yakın takip

'in yayıncılarından olan Sport kanalı, 'in ve İrlanda'daki yayın haklarını 2019-20 sezonu sonuna kadar satın aldı.

'in yayıncılarından olan Sport kanalı, 'in ve İrlanda'daki yayın haklarını 2019-20 sezonu sonuna kadar satın aldı. 'den her hafta 3 maçı canlı olarak ekranlara getirecek olan kanal, bu hafta Göztepe-Trabzonspor, Beşiktaş-Antalyaspor ve - karşılaşmalarını yayımlanacak.
  1. 13.6.2020
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