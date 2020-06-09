İşte futbolun yeni dönemi

Salgın nedeniyle ara verilen Süper Lig için geri sayım başlarken, TFF Başkanı Nihat Özdemir yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir seyircisiz maçların bütün oyuncular, teknik direktörler, protokol, top toplayıcılar dâhil 296 kişiyle oynanacağını söyledi. Özdemir, ayrıca daha önce yaptığı açıklamayı yineleyerek virüsün kaybolması durumunda maçları Temmuz'da son üç hafta seyircili oynatmak istediklerini kaydetti.

HER MAÇTA TEST YAPILACAK

Nihat Özdemir hakemlerle ilgili aldıkları önlemleri de açıkladı. Hakemlerin 5 Haziran itibariyla Riva'da kampa alındığını anımsatan Özdemir "Maçlar bitinceye kadar orada kalacaklar. Maçlara gidip idare edip gelecekler. Kampta fiziksel, teknik ve mental olarak hazır hale gelmesini hedefliyoruz. Kampa katılacak tüm hakemlere maç giriş ve çıkışlarında düzenli olarak test yapılacak. İnşallah bu ligi kazasız belasız tamamlarız" sözlerini kullandı.

LİMİTLER GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

TFF, koronavirüs nedeniyle mali kayıp yaşayan kulüplerin harcama limitlerini gözden geçiriyor. Yeni maddeler kısa süre içinde ilan edilecek ve kulüplerin haziran ayı sonunda bilançolarına bakılarak bir değerlendirme yapılacak.