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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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''Gole sevinip ağlamayın''

''Gole sevinip ağlamayın''

üyesi , lig başlamadan futbolcuları uyardı: Terde virüs olmaz. Ancak gözyaşında virüs var. Kesinlikle gol atınca sevinçten ağlamayın.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. , 'in 12 Haziran'da başlama ihtimali ile ilgili Haber Globel'e konuştu. Kara, " oynanacak durumda mı?" sorusuna, "Futbol konusunda yorum yapmak istemiyorum. Ancak 'nin danıştığı ciddi bir komisyon vardır diye düşünüyorum. Tecrübeli doktorlarla görüşerek bu kararı almışlardır" yanıtını verirken, futbolculara uyarıda bulunarak, "Terde virüs olmaz. Ancak gözyaşında virüs var. Kesinlikle gol atınca sevinçten ağlamayın. Ya da ağlayan bir arkadaşınızın gözyaşlarını silip de elinizi, yüzünüze ve ağzınıza götürmeyin" dedi.

  1. 18.5.2020
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