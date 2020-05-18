''Gole sevinip ağlamayın''
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, lig başlamadan futbolcuları uyardı: Terde virüs olmaz. Ancak gözyaşında virüs var. Kesinlikle gol atınca sevinçten ağlamayın.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama ihtimali ile ilgili Haber Globel'e konuştu. Kara, "Futbol oynanacak durumda mı?" sorusuna, "Futbol konusunda yorum yapmak istemiyorum. Ancak TFF'nin danıştığı ciddi bir komisyon vardır diye düşünüyorum. Tecrübeli doktorlarla görüşerek bu kararı almışlardır" yanıtını verirken, futbolculara uyarıda bulunarak, "Terde virüs olmaz. Ancak gözyaşında virüs var. Kesinlikle gol atınca sevinçten ağlamayın. Ya da ağlayan bir arkadaşınızın gözyaşlarını silip de elinizi, yüzünüze ve ağzınıza götürmeyin" dedi.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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