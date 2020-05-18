''Gole sevinip ağlamayın''

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama ihtimali ile ilgili Haber Globel'e konuştu. Kara, "Futbol oynanacak durumda mı?" sorusuna, "Futbol konusunda yorum yapmak istemiyorum. Ancak TFF'nin danıştığı ciddi bir komisyon vardır diye düşünüyorum. Tecrübeli doktorlarla görüşerek bu kararı almışlardır" yanıtını verirken, futbolculara uyarıda bulunarak, "Terde virüs olmaz. Ancak gözyaşında virüs var. Kesinlikle gol atınca sevinçten ağlamayın. Ya da ağlayan bir arkadaşınızın gözyaşlarını silip de elinizi, yüzünüze ve ağzınıza götürmeyin" dedi.