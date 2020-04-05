Evde kalın gençler
20 yaş altına gelen sokağa çıkma yasağı Süper Lig’e kayıtlı 41 futbolcuyu etkiledi. Yasağa en çok takılan kulüp beşer oyuncu ile Kasımpaşa ve Rizespor oldu. Tüm kulüpler oyuncularına ‘yasağa uyun’ çağrısı yapıyor.
Koronavırüs ile mücadele kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı sonrası gözler Süper Lig ekiplerinde oynayan genç futbolculara çevrildi. Ligin 18 takımında A takım kadrolarına kayıtlı olan 41 futbolcu bu yasağa takıldı. Yasaktan en çok etkilenen kulüpler ise Kasımpaşa ve Ç. Rizespor durumunda. İki takımın kadrosunda 20 yaş altı beşer futbolcu yer alıyor.
CEZAİ İŞLEM GÖRMEYİN
4 büyükler içinde ise Beşiktaş'tan 4, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan üçer, Galatasaray'dan 2 oyuncu sokağa çıkamayacak. Öte yandan tüm Süper Lig ekipleri altyapı ve A takım kadrolarında yer alan oyuncularına yasağa kesinlikle uyulması yönünde çağrıda bulunurken, herhangi bir cezai işleme maruz kalmamaları uyarısını yaptılar. İdmanlarına evden çıkmadan devam etmelerini bildirdiler.
KARTAL'DAN KAYRA ESPRİSİ
Beşıktaş, 4 Kasım 2000 doğumlu futbolcusu Kayra Kartal Yılmaz hakkında 'sokağa çıkma yasağı'na gönderme yaparak esprili bir paylaşımda bulundu. Siyah- beyazlı kulüp, sosyal medyada yıldız adayı Kayra Kartal Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşıpa "Evde kal Kayra" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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