Göztepe-Rizespor maçı ertelendi! TFF duyurdu - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
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-Rizespor maçı ertelendi! TFF duyurdu

Göztepe-Rizespor maçı ertelendi! TFF duyurdu

'in 21. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan , hava muhalefeti nedeniyle 'e gidememişti. Futbolseverler, maçın oynanıp oynanmayacağını merak ediyordu. Karadeniz ekibinin TFF'ye yaptığı başvuru sonucu karşılaşmanın ertelendiği ifade edildi.

'in 21'inci hafta müsabakası için yarın deplasmanda ile karşılaşacak , yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndaki uçuş seferlerinin akmasından dolayı 'e gidemedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 21'inci haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını Rize'de kendi tesislerinde tamamladıktan sonra bugün sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan İzmir'e gitmeyi planlıyordu. Havalimanında ki uçuşların aksaması dolayısıyla kendi tesislerinde beklemeye başlayan Çaykur Rizespor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ile görüştü.

MAÇ ERTELENDİ

TFF ile yapılan görüşme sonucunda Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ertelendiği açıklandı. Federasyonun konuya ilişkin yaptığı duyuru ve erteleme kararı alınan diğer maçlar şöyle:

"Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak.

Ayrıca yine olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de hafta sonu oynanması gereken ve ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalar şöyle:

TFF 1. Lig

Giresunspor - İstanbulspor

TFF 2. Lig

Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor
Gümüşhanespor - Başkent Akademi FK

TFF 3. Lig

Yomraspor - Serik Belediyespor
Fatsa Belediyespor - Kozan Spor FK
Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor
Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK

Çaykur Rizespor kar nedeniyle İzmir'e gidemedi

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  1. 09.02.2020
  2. Güncelleme: 09.02.2020 16:50
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