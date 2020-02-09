Göztepe-Rizespor maçı ertelendi! TFF duyurdu

Süper Lig'in 21'inci hafta müsabakası için yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndaki uçuş seferlerinin akmasından dolayı İzmir'e gidemedi.



Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 21'inci haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını Rize'de kendi tesislerinde tamamladıktan sonra bugün sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan İzmir'e gitmeyi planlıyordu. Havalimanında ki uçuşların aksaması dolayısıyla kendi tesislerinde beklemeye başlayan Çaykur Rizespor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ile görüştü.

MAÇ ERTELENDİ

TFF ile yapılan görüşme sonucunda Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ertelendiği açıklandı. Federasyonun konuya ilişkin yaptığı duyuru ve erteleme kararı alınan diğer maçlar şöyle:

"Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak.

Ayrıca yine olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de hafta sonu oynanması gereken ve ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalar şöyle:

TFF 1. Lig

Giresunspor - İstanbulspor

TFF 2. Lig

Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor

Gümüşhanespor - Başkent Akademi FK

TFF 3. Lig

Yomraspor - Serik Belediyespor

Fatsa Belediyespor - Kozan Spor FK

Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor

Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK