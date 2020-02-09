Futbola hava muhalefeti! 9 maç ertelendi
Avrupa'da bugünden itibaren etkili olnması beklenen Ciara fırtınası nedeniyle birçok futbol karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye'de de kar yağışı nedeniyle bazı maçlar oynanamadı.
Bu hafta, kötü hava koşulları nedeniyle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da oynanması planlanan birçok müsabaka ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye'de yoğun kar yağışı sebebiyle, TFF 1. Lig'de oynanan Giresunspor-İstanbulspor karşılaşması 34. dakikada tatil edildi. Bugün oynanması planlanan BB Erzurumspor-Keçiörengücü mücadelesi ise ileri bir tarihe ertelendi.
Öte yandan Avrupa'da bugünden itibaren etkili olması beklenen Ciara fırtınası, Hollanda ve Belçika'yı vurdu. Avrupa'da ertelenen maçlar ise şöyle:
Hollanda Eredivisie
FC Utrecht - Ajax
AZ Alkmaar - Feyenoord
Sparta Rotterdam - ADO Den Haag
FC Emmen - FC Twente
Belçika Pro Lig:
Standard Liege - Club Brugges
Royal Antwerp - KRC Genk
Waasland-Beveren - KV Kortrijk
Belçika Proximus Lig:
Westerlo - Lokeren
- 09.02.2020
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