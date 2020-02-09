Futbola hava muhalefeti! 9 maç ertelendi

Bu hafta, kötü hava koşulları nedeniyle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da oynanması planlanan birçok müsabaka ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye'de yoğun kar yağışı sebebiyle, TFF 1. Lig'de oynanan Giresunspor-İstanbulspor karşılaşması 34. dakikada tatil edildi. Bugün oynanması planlanan BB Erzurumspor-Keçiörengücü mücadelesi ise ileri bir tarihe ertelendi.

Öte yandan Avrupa'da bugünden itibaren etkili olması beklenen Ciara fırtınası, Hollanda ve Belçika'yı vurdu. Avrupa'da ertelenen maçlar ise şöyle:

Hollanda Eredivisie

FC Utrecht - Ajax

AZ Alkmaar - Feyenoord

Sparta Rotterdam - ADO Den Haag

FC Emmen - FC Twente

Belçika Pro Lig:

Standard Liege - Club Brugges

Royal Antwerp - KRC Genk

Waasland-Beveren - KV Kortrijk

Belçika Proximus Lig:

Westerlo - Lokeren