Adebayor'un yeni durağı Club Olimpia!

Süper Lig'de sırasıyla Medipol Başakşehir ve Kayserispor formalarını giyen Emmanuel Adebayor'un yeni kulübü belli oldu.

Paraguay Ligi ekiplerinden Club Olimpia'nın başkanı Marco Trovato, 35 yaşındaki Togolu golcüyle anlaştıklarını ilginç bir şekilde açıkladı.

Trovato, "Kulübün üye sayısı pazartesi günü 20.000'e ulaşırsa, çarşamba günü Adebayor transferini açıklarız" diye konuştu. Marco Trovato ayrıca, "Kadromuzu güçlendirmek ve yıldız isimleri getirmek için Olimpia taraftarlarına, kulüpteki üye sayısının artmasına ihtiyacımız var. Libertadores Kupası'nda büyük adımlar atmak istiyorsak bu gerekli" dedi.

Adebayor'un Süper Lig karnesi

Kariyerinde Arsenal, Real Madrid, Manchester City ve Tottenham gibi dev takımlarda forma giyen Adebayor, sezona Kayserispor'da başladıktan sonra kulübün yaşadığı maddi kriz sonrası takımdan ayrılmıştı. Adebayor, Süper Lig'de Başakşehir ve Kayserispor formalarıyla toplam 68 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 26 gol atıp 7 asist yaptı.