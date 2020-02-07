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07 Şubat 2020, Cuma
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Adebayor'un yeni durağı !

Adebayor'un yeni durağı Club Olimpia!

'de son olarak forması giyen 'un yeni takımı belli oldu. 35 yaşındaki Togolu golcü, Paraguay'ın takımıyla anlaştı. Olimpia Başkanı , "Kulübün üye sayısı pazartesi günü 20.000'e ulaşırsa, çarşamba günü Adebayor transferini açıklarız" diye konuştu. (fotomac.com.tr/ Dış Haberler)

'de sırasıyla ve formalarını giyen Emmanuel Adebayor'un yeni kulübü belli oldu.
Paraguay Ligi ekiplerinden Club Olimpia'nın başkanı Marco Trovato, 35 yaşındaki Togolu golcüyle anlaştıklarını ilginç bir şekilde açıkladı.

Trovato, "Kulübün üye sayısı pazartesi günü 20.000'e ulaşırsa, çarşamba günü Adebayor transferini açıklarız" diye konuştu. ayrıca, "Kadromuzu güçlendirmek ve yıldız isimleri getirmek için Olimpia taraftarlarına, kulüpteki üye sayısının artmasına ihtiyacımız var. Libertadores Kupası'nda büyük adımlar atmak istiyorsak bu gerekli" dedi.

Adebayor'un Süper Lig karnesi

Kariyerinde Arsenal, Real Madrid, Manchester City ve Tottenham gibi dev takımlarda forma giyen Adebayor, sezona Kayserispor'da başladıktan sonra kulübün yaşadığı maddi kriz sonrası takımdan ayrılmıştı. Adebayor, Süper Lig'de Başakşehir ve Kayserispor formalarıyla toplam 68 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 26 gol atıp 7 asist yaptı.

  1. 07.02.2020
  2. Güncelleme: 07.02.2020 21:02
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