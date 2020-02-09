Anderson Talisca konuştu! Koronavirüs ve transfer...

Adı sıkça Türk takımlarıyla anılan Anderson Talisca, transferine ilişkin konuştu. Brezilyalı yıldız, transfer sezonunun sona ermesine rağmen hakkında çıkan iddialara dair açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde adı Brezilya takımlarıyla anılan yıldız futbolcu, koronavirüs hakkında da konuştu.

Talisca, yaptığı açıklamada, "Sürekli transfer mesajı alıyorum, bir yere gidip gitmeyeceğimi soruyorlar. Çin'deki virüs nedeniyle biraz tatil yaptım, ailem endişelendi ama transferlik bir durum yok. Bir yere ayrılmadım. Brezilya'ya da dönmeyeceğim" dedi.

Guangzhou Evergrande formasını 45 kez giyen Talisca, 32 gol atarken 10 da asist yapma başarısı gösterdi.

LİG ERTELENMİŞTİ

Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, futbolun bütün unsurlarının yeni tip koronavirüs vakalarından etkilenmemesi için bütün seviyelerdeki liglerin başlama tarihinin ertelendiği açıklamıştı. Çin Süper Ligi'nin bu yılki takvimi 22 Şubat-31 Ekim tarihleri olarak planlanmıştı.

Çin'deki koronavirüs vakalarından futbol dışındaki spor branşları da etkilendi. 15-16 Şubat'taki Erkekler Alp Disiplini Dünya Kupası ile 13-15 Mart'taki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası iptal edilmişti.