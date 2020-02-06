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06 Şubat 2020, Perşembe
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Anderson 'dan beklenen açıklama geldi! 'Transferim...'

Anderson Talisca'dan beklenen açıklama geldi! 'Transferim...'

'ta oynadığı futbolla izleyenleri büyüleyen Anderson , siyah beyazlılarla ayrılığının ardından rotasını Çin'e çevirmişti. Brezilyalı yıldız Asya ülkesinde de çıkışını sürdürürken, beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldı. Ülkede çığ gibi büyüyen ve tüm dünyaya yayılan Coronavirüs, Talisca'nın futbol hayatını sarstı. Yıldız futbolcu, coronavirüs nedeniyle iptal edilen spor faaliyetleri sonrasında, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Anderson , hakkında çıkan haberleriyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Talisca, mevcut takımının Çin'deki coronavirüs salgını nedeniyle futbolculara izin verdiğini, transfer görüşmesi yapmak için değil tatil olduğu için ülkesi Brezilya'ya gittiğini söyledi.

Talisca'nın Instagram paylaşımında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Brezilya'ya sadece tatile gidiyorum. Kulüp süresiz tatil verdi ve coronavirüs nedeniyle ailem de merak ediyor. Palmeiras'a da saygı duyuyorum ama herhangi bir Brezilya kulübüyle transfer görüşmesi yapmadım."

  1. 06.02.2020
  2. Güncelleme: 06.02.2020 11:19
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