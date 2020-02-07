Yasin: Beni silmek istediler - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
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Yasin: Beni silmek istediler

Yasin: Beni silmek istediler

'ta görevden alınan altyapı antrenörü ayrılığının ardından Radyospor'a konuştu. Gönderilme sebebini bilmediğini ifade eden Yasin Sülün, "Kararın gerekçesi bana söylenmedi. Ben kulübümü çok seviyorum, buraya geldim. Ben burada Beşiktaş'ın duruşuna leke getirecek bir şey yapmadım. Beni insan kaynaklarından bir hanım aradı ve görevime son verdiklerini söyledi. Ailemden böyle sürüklenmek, dışarıya atılmak istemezdim" ifadelerini kullandı.

'ta görevden alınan altyapı antrenörü ayrılığının ardından Radyospor'a konuştu. Gönderilme sebebini bilmediğini ifade eden Yasin Sülün, "Kararın gerekçesi bana söylenmedi. Ben kulübümü çok seviyorum, buraya geldim. Ben burada Beşiktaş'ın duruşuna leke getirecek bir şey yapmadım. Beni insan kaynaklarından bir hanım aradı ve görevime son verdiklerini söyledi. Ailemden böyle sürüklenmek, dışarıya atılmak istemezdim" ifadelerini kullandı.

  1. 7.2.2020
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