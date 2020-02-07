Yasin: Beni silmek istediler

Beşiktaş'ta görevden alınan altyapı antrenörü Yasin Sülün ayrılığının ardından Radyospor'a konuştu. Gönderilme sebebini bilmediğini ifade eden Yasin Sülün, "Kararın gerekçesi bana söylenmedi. Ben kulübümü çok seviyorum, buraya 12 yaşında geldim. Ben burada Beşiktaş'ın duruşuna leke getirecek bir şey yapmadım. Beni insan kaynaklarından bir hanım aradı ve görevime son verdiklerini söyledi. Ailemden böyle sürüklenmek, dışarıya atılmak istemezdim" ifadelerini kullandı.