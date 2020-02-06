Beşiktaş'tan flaş hamle! Kural hatası ve IFAB... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
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'tan flaş hamle! Kural hatası ve ...

Beşiktaş'tan flaş hamle! Kural hatası ve IFAB...

'in 19. hafta mücadelesinde ile karşılaştığı mücadele sonrası kural hatası gerekçesiyle tekrarını talep etmiş ancak bu talep federasyonca reddedilmişti. Siyah-beyazlılar olayı sosyal medya üzerinden farklı bir boyuta taşıdı. İşte detaylar...

Kulübü'nün Twitter hesabından, 'ın Twitter hesabına yönelik yapılan paylaşımda, Futbol Kural Kitabı'nın "Oyunun Başlaması ve Tekrar Başlaması" hakkındaki 8. maddesi hatırlatılarak, "Tarafınızca belirlenen kuralların 8. maddesinin 2. fıkrasının açıkça ihlal edilmesi, maçının skorunu doğrudan etkilemiştir. Olaya ilişkin tavsiye görüşünüzü bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşıma ayrıca "Beşiktaş kurban edildi" anlamına gelen BesiktasWasVictimized etiketi eklendi.

Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybettiği Göztepe karşılaşmasında yediği ikinci gol öncesindeki pozisyonda "topun kendisi yerine rakibe verildiği" iddiasıyla 'ye başvurmuştu.

  1. 06.02.2020
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