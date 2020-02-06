Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Göztepe ile karşılaştığı mücadele sonrası kural hatası gerekçesiyle tekrarını talep etmiş ancak bu talep federasyonca reddedilmişti. Siyah-beyazlılar olayı sosyal medya üzerinden farklı bir boyuta taşıdı. İşte detaylar...
Beşiktaş Kulübü'nün Twitter hesabından, IFAB'ın Twitter hesabına yönelik yapılan paylaşımda, Futbol Kural Kitabı'nın "Oyunun Başlaması ve Tekrar Başlaması" hakkındaki 8. maddesi hatırlatılarak, "Tarafınızca belirlenen kuralların 8. maddesinin 2. fıkrasının açıkça ihlal edilmesi, Göztepe maçının skorunu doğrudan etkilemiştir. Olaya ilişkin tavsiye görüşünüzü bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşıma ayrıca "Beşiktaş kurban edildi" anlamına gelen BesiktasWasVictimized etiketi eklendi.
Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybettiği Göztepe karşılaşmasında yediği ikinci gol öncesindeki pozisyonda "topun kendisi yerine rakibe verildiği" iddiasıyla TFF'ye başvurmuştu.
Kamuoyuna duyurumuz, Merkez Hakem Kurulu'na ve Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrımızdır! #KuralınaGöre— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 4, 2020
???? https://t.co/6QEik3YPoJ pic.twitter.com/bzJfITFmHx
- 06.02.2020
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O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
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Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
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Osman adamsın sen işte bu !
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alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Beşiktaş'tan flaş hamle! Kural hatası ve IFAB... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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