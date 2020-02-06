Beşiktaşlı kevin Prince Boateng'den itiraf! "Şampiyon olursak Türkçe..."
Geçmişte Barcelona ve Milan gibi kulüplerin formalarını terleten ve son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da oynayan Kevin Prince Boateng, ara transfer sezonunun son gününde sürpriz bir şekilde kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza atmıştı. Almanya doğumlu Gana asıllı yıldız, siyah beyazlıların Youtube kanalına özel açıklamalarda bulunurken, şampiyon olmaları halinde Türkçe şarkı söyleyebileceğini açıkladı! İşte Kevin Prince Boateng'in Beşiktaş Youtube kanalına yaptığı o açıklamalar ve itiraflar...
Ocak transfer sezonunun son gününde Serie A ekibi Milan'dan ayrılarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Kevin Prince Boateng, siyah beyazlıların Youtube kanalına özel açıklamalarda bulundu. Kupa kaldırmaları halinde stadda Türkçe şarkı söyleyebileceğini itiraf eden Boateng, özel hayatına ilişkin de önemli detaylar verdi. İşte o açıklamalar...
"Doğrusunu söylemek Beşiktaş'a geldikten sonra gördüklerim karşısında biraz şaşırdım. Tabii ki Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum ama içine girmeyince bazı şeyleri göremiyorsun. Buradaki profesyonellik seviyesinin çok yüksek olduğunu gördüm. Kulübün yapısının çok sağlam olduğunu gördüm. Bu bir taraftan da büyük bir baskı olduğunu ve yapılması gereken çok iş olduğunu gösteriyor."
"'NİHAYET EVİNE GİDİYORSUN' DEDİLER"
"Dürüst olmak gerekirse iki yıldır Beşiktaş ile görüşüyorduk. Ben her zaman Türkiye ve Beşiktaş'ı bir öncelik olarak görüyordum ve buraya gelmeyi istiyordum. Berlin'de çevremde pek çok Türk arkadaşım vardı. Birlikte büyüdüğüm, pek çok Beşiktaşlı arkadaşım vardı. Ve haber çıkar çıkmaz bana mesaj attılar 'Nihayet eve gidiyorsun" dediler."