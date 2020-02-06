Beşiktaşlı kevin Prince Boateng'den itiraf! "Şampiyon olursak Türkçe..."

"Doğrusunu söylemek Beşiktaş'a geldikten sonra gördüklerim karşısında biraz şaşırdım. Tabii ki Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum ama içine girmeyince bazı şeyleri göremiyorsun. Buradaki profesyonellik seviyesinin çok yüksek olduğunu gördüm. Kulübün yapısının çok sağlam olduğunu gördüm. Bu bir taraftan da büyük bir baskı olduğunu ve yapılması gereken çok iş olduğunu gösteriyor."