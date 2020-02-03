Ahmet Nur Çebi: Bu birliğimiz başarı getirir

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin Şubat ayı sayısında taraftarlara seslendi. Çebi, "Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım; kısa, orta ve uzun vadedeki planlarımızı hayata geçirmek için var gücümüzle uğraşırken bir yandan da diğer tüm kulüpler gibi her gün karşımıza çıkan finansal problemlerin kulübümüzün yarınlarını etkilememesi için mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı. Taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını da belirten Çebi, birlik olmanın önemine dikkat çekerek "Güneşli günlere ulaşabilmemiz için sizlerin eşsiz desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Birliğimiz başarıyı getirecek" dedi.

TFF BİZİ SEKTEYE UĞRATTI

Başkan, transfer konusuna da değinip "Devre arası transfer döneminde takıma takviye yapabilmek adına yoğun mesai harcadık. Bu süreçte, TFF'nin belirlediği takım harcama limitine ilişkin finansman giderleri, ülkemizin ekonomik gerçeklerini hiç yansıtmayan %31.5'lik faiz oranı ile hesaplandı. Bu oran, takım harcama limitimizin olması gerekenden çok daha düşük seviyede belirlenmesine sebebiyet verdi ve takım planlamamız doğrultusunda yaptığımız çalışmalarımızı önemli derecede sekteye uğrattı" dedi.

HAKEM HATALARINDA ART NİYET ARIYORUZ

Sezonun ilk yarısında aleyhlerinde birçok hakem hatası olduğu, bunun da takımı olumsuz etkilediğini belirten Çebi, "Hakemlerin aleyhimize her hafta etkisi daha da artarak gerçekleştirdikleri hataların takımımız üzerindeki olumsuz etkisi yadsınamaz. Hataların azaltılması amacıyla kullanılan VAR, danışıklı dövüş ve görmedim, duymadım, bilmiyorum üçlemesine son verememiştir. Oynadığımız kritik maçlarda çıplak gözle fark edilebilen hataların VAR'a dahi gidilmeyerek es geçilmesi, yaşananlarda art niyet aramamıza sebebiyet vermiştir" dedi.