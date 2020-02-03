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03 Şubat 2020, Pazartesi
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: Hırsınızı gösterin

Sergen Yalçın: Hırsınızı gösterin

’la esmeye başlayan rüzgar ’de tavan yaptı. Genç hoca da oyuncularına tüyoyu verdi: Kazanma isteğinizi gösterin.

'ta 'ın imza töreninden itibaren esmeye başlayan rüzgar Rizespor mücadelesinin de kazanılmasıyla tavan yaptı. Siyahbeyazlı taraftarlar, sosyal medyada 47 yaşındaki hocaya methiyeler dizerken, zorlu bir deplasmanda gelen zafer yönetimin de yüzünü güldürdü. Başlangıcını galibiyetle yapıp motivasyonunu yükselten Yalçın da bu durumu kullanıp dünkü idman öncesi oyunculara kısa bir konuşma yaptı. "Taraftar benim arkamda, gördünüz. Sizin de arkanızda olmasını istiyorsanız. Onlara kim olduğunuzu ve kazanma hırsınızı gösterin" ifadelerini kullanan siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Genç oyuncular dahil herkes 11 oynamak için hazır olmalı. Performansı iyi olan formayı giyer" diyerek sözlerini tamamladı.

LJAJIC YENİDEN HAYATA DÖNDÜ
Sergen Yalçın, gelecek sezon kadrosunda yabancılardan sadece Atiba ve Ljajic'in kalmasını istemişti. Yalçın'ın göreve geldiği 3 gün boyunca sürekli ilgilenip konuşmalar yaptığı Ljajic, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. İlk golün kilit pasını verip 2. golde asist yapan Sırp futbolcu, 78 kez topla buluştu. yüzde 88.4 pas yüzdesiyle oynadı. 3 kez adam geçti ve hiç top kaybetmedi.

  1. 3.2.2020
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