Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a yenilmiyor! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
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Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a yenilmiyor!

2019/2020 Cemil Usta Sezonu'nda ikinci kez karşı karşıya gelen ezeli rakipler ve mücadelesinde ilk yarı oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Ligin ikinci yarısında bu kez Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanan karşılaşmadan bordo-mavilier 2-1 galip ayrılan taraf olurken ekibi 3 büyük kulüple oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 kez yenilmiş oldu.

'de hafta sonu sahasında 'yi 2-1 yenen , 'un "üç büyükler"ine karşı iyi sonuçlar almaya devam ediyor.

'la yolların ayrılmasının ardından devre arasında göreve getirilen 40 yaşındaki teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ilk büyük maçından galibiyetle ayrılan bordo-mavili takım, zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

Özellikle son yıllarda , Fenerbahçe ve 'a karşı başarılı sonuçlarla dikkati çeken ekibi, son 10 maçta sadece 1 yenildi. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 4 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı.

Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe deplasmanından 1-1, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, tek yenilgisini Galatasaray karşısında İstanbul'da 3-1'lik sonuçla aldı.

Bordo-mavili takım, 2010-2011'deki döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 8 sezon sonra yenme başarısı da gösterdi.

BU SEZON KAYBETMEDİ

Trabzonspor, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 4 maçta da 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik sonuçla geçti.

Bordo-mavililer, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak zirve yarışında önemli bir 3 puan daha elde etti.

1 YILDIR YENİLMİYOR

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 1 yıldır yenilgi görmüyor.

En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat'ta İstanbul'da Galatasaray'a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavililer, 351 gündür bu maçlarda kaybetmedi.

Fotomaç gazetesi 1. sayfası.

Fotomaç (@fotomac)'in paylaştığı bir gönderi (2 Şub, 2020, 10:37ös PST)

  1. 03.02.2020
  2. Güncelleme: 03.02.2020 12:54
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