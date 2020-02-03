Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a yenilmiyor!
2019/2020 Cemil Usta Sezonu'nda ikinci kez karşı karşıya gelen ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor mücadelesinde ilk yarı oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Ligin ikinci yarısında bu kez Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanan karşılaşmadan bordo-mavilier 2-1 galip ayrılan taraf olurken Karadeniz ekibi 3 büyük kulüple oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 kez yenilmiş oldu.
Süper Lig'de hafta sonu sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, İstanbul'un "üç büyükler"ine karşı iyi sonuçlar almaya devam ediyor.
Ünal Karaman'la yolların ayrılmasının ardından devre arasında göreve getirilen 40 yaşındaki teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ilk büyük maçından galibiyetle ayrılan bordo-mavili takım, zirve yarışında iddiasını sürdürdü.
Özellikle son yıllarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Karadeniz ekibi, son 10 maçta sadece 1 yenildi. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 4 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı.
Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe deplasmanından 1-1, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, tek yenilgisini Galatasaray karşısında İstanbul'da 3-1'lik sonuçla aldı.
Bordo-mavili takım, 2010-2011'deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 8 sezon sonra yenme başarısı da gösterdi.
Sörloth: Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynadık, iyi bir performans gösterdik, mücadele ettik. Güzel bir maç oldu. Çok iyi bir takımda oynuyorum, beni ceza sahasında buluşturmaya çalışıyorlar, arkadaşlarımla çok mutluyum. pic.twitter.com/8OtzC5vBqO— Fotomaç (@fotomac) February 1, 2020
BU SEZON KAYBETMEDİ
Trabzonspor, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 4 maçta da 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı.
Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik sonuçla geçti.
Bordo-mavililer, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak zirve yarışında önemli bir 3 puan daha elde etti.
1 YILDIR YENİLMİYOR
Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 1 yıldır yenilgi görmüyor.
En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat'ta İstanbul'da Galatasaray'a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavililer, 351 gündür bu maçlarda kaybetmedi.
Fotomaç (@fotomac)'in paylaştığı bir gönderi (2 Şub, 2020, 10:37ös PST)
- 03.02.2020
- Güncelleme: 03.02.2020 12:54
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a yenilmiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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