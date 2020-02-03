''Boateng hayal kırıklığı oldu''
Son gün transfer edilen Boateng'in nasıl bir performans sergileyeceği merak edilirken, İtalyan gazeteci Simone Bargellini, 32 yaşındaki oyuncunun Fiorentina'da yaşadığı süreci anlattı.
Son gün transfer edilen Boateng'in nasıl bir performans sergileyeceği merak edilirken, İtalyan gazeteci Simone Bargellini, 32 yaşındaki oyuncunun Fiorentina'da yaşadığı süreci anlattı. Bargellini "Boateng'in Fiorentina kariyeri iyi gitmedi. İlk maçta Napoli'ye gol attı ancak sonrasında sürekli oynayamadı bu nedenle hayal kırıklığı yaşadı" dedi.
- 3.2.2020
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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