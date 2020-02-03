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03 Şubat 2020, Pazartesi
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'' hayal kırıklığı oldu''

''Boateng hayal kırıklığı oldu''

Son gün edilen 'in nasıl bir performans sergileyeceği merak edilirken, İtalyan gazeteci , 32 yaşındaki oyuncunun 'da yaşadığı süreci anlattı.

Son gün edilen 'in nasıl bir performans sergileyeceği merak edilirken, İtalyan gazeteci , 32 yaşındaki oyuncunun 'da yaşadığı süreci anlattı. Bargellini "Boateng'in Fiorentina kariyeri iyi gitmedi. İlk maçta 'ye gol attı ancak sonrasında sürekli oynayamadı bu nedenle hayal kırıklığı yaşadı" dedi.

  1. 3.2.2020
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