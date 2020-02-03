''Boateng hayal kırıklığı oldu''

Son gün transfer edilen Boateng'in nasıl bir performans sergileyeceği merak edilirken, İtalyan gazeteci Simone Bargellini, 32 yaşındaki oyuncunun Fiorentina'da yaşadığı süreci anlattı. Bargellini "Boateng'in Fiorentina kariyeri iyi gitmedi. İlk maçta Napoli'ye gol attı ancak sonrasında sürekli oynayamadı bu nedenle hayal kırıklığı yaşadı" dedi.