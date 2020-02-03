Dorukhan Toköz'e dört ay ceza! 'Seni bitireceğim...'

Beşiktaş'ın Milli yıldızı Dorukhan Toköz, flaş bir olayla gündeme geldi... Siyah beyazlı futbolcunun, sevgilisine tehditler savurduğu ve "Senin ve ailenin hayatını bitireceğim!" dediği ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 6 Ekim 2019'da Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı ağır sakatlık sonrasında yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen Dorukhan Toköz'un yaşadığı olay günyüzüne çıktı.

SEVGİLİSİYLE MAHKEMELİK OLDU! TEHDİT...

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Dorukhan, yaklaşık 9 aydır ilişki yaşadığı Cansu Gezer ile mahkemelik oldu. Gezer, 23 yaşındaki futbolcunun kendisini 'Beni aldattın' diyerek evden kovduğunu belirtirken, medyaya konuşmaması için tehdit ettiğini aktardı.

"SENİ, AİLENİ BİTİRECEĞİM!"

Genç kadın, mahkemede yaptığı konuşmada Dorukhan'ın sarf ettiği sözleri aktarırken, kendisi ve ailesi için de tehditler savurduğunu dile getirdi ve, "Beni 'Senin ve ailenin hayatını bitireceğim. Sana onca yaptıklarım haram zıkkım olsun' diye tehdit etti." dedi.

4 AY YAKLAŞMAMA CEZASI!

Öte yandan mahkeme, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e, Cansu Gezer'e dört ay yaklaşmama cezası verdi.