Dorukhan gün sayıyor

Koşulara devam eden Dorukhan Toköz, formasına kavuşmak için gün sayıyor. 23 yaşındaki futbolcunun 1 ay içinde toplu çalışmalara başlaması bekleniyor. Siyah-beyazlı orta sahanın, "Maçları tribünde izlemekten sıkıldım. Artık sahada olmak istiyorum" dediği gelen haberler arasında.