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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Dorukhan gün sayıyor

Dorukhan gün sayıyor

devam eden , formasına kavuşmak için gün sayıyor. 23 yaşındaki futbolcunun 1 ay içinde toplu çalışmalara başlaması bekleniyor. Siyah-beyazlı orta sahanın, " tribünde izlemekten sıkıldım. sahada olmak istiyorum" dediği gelen haberler arasında.

devam eden Dorukhan Toköz, formasına kavuşmak için gün sayıyor. 23 yaşındaki futbolcunun 1 ay içinde toplu çalışmalara başlaması bekleniyor. Siyah-beyazlı orta sahanın, " tribünde izlemekten sıkıldım. sahada olmak istiyorum" dediği gelen haberler arasında.

  1. 3.2.2020
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