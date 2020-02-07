Göztepe maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFF’ye başvuran Beşiktaş, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’ndan tavsiye görüşü istedi.
Süper Lig'deki Göztepe karşılaşmasında yediği ikinci gol öncesindeki pozisyonda "topun kendisi yerine rakibe verildiğini" belirterek kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna başvuran Beşiktaş, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'ndan (IFAB) olaya ilişkin tavsiye görüşü istedi. Beşiktaş Kulübü'nün twitter hesabından, IFAB'ın twitter hesabına yönelik yapılan paylaşımda, Futbol Kural Kitabı'nın "Oyunun Başlaması ve Tekrar Başlaması" hakkındaki 8. maddesi hatırlatılarak, "Tarafınızca belirlenen kuralların 8. maddesinin 2. fıkrasının açıkça ihlal edilmesi, Göztepe maçının skorunu doğrudan etkilemiştir. Olaya ilişkin tavsiye görüşünüzü bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Paylaşıma ayrıca "Beşiktaş kurban edildi" anlamına gelen BesiktasWasVictimized etiketi eklendi.
- 7.2.2020
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Beşiktaş IFAB'dan görüş istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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