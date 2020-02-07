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07 Şubat 2020, Cuma
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'dan görüş istedi

Beşiktaş IFAB'dan görüş istedi

maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla ’ye başvuran , ’ndan tavsiye görüşü istedi.

'deki karşılaşmasında yediği ikinci gol öncesindeki pozisyonda "topun kendisi yerine rakibe verildiğini" belirterek kural hatası yapıldığı iddiasıyla başvuran , 'ndan () olaya ilişkin tavsiye görüşü istedi. Beşiktaş Kulübü'nün twitter hesabından, IFAB'ın twitter hesabına yönelik yapılan paylaşımda, Futbol Kural Kitabı'nın "Oyunun Başlaması ve Tekrar Başlaması" hakkındaki 8. maddesi hatırlatılarak, "Tarafınızca belirlenen kuralların 8. maddesinin 2. fıkrasının açıkça ihlal edilmesi, Göztepe maçının skorunu doğrudan etkilemiştir. Olaya ilişkin tavsiye görüşünüzü bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Paylaşıma ayrıca "Beşiktaş kurban edildi" anlamına gelen BesiktasWasVictimized etiketi eklendi.

  1. 7.2.2020
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