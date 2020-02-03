‘Gizli silah’ ortaya çıktı
Daha önce çalıştırdığı takımlarda sağ bek üzerinden oyun kuran Sergen Yalçın, Gökhan Gönül'le yaptığı görüşmede, "Takımın gizli silahı sensin" demişti. Sergen'in güven verdiği Gönül, Rize'de zafer golünü atarken, 2 kilit pas verdi. 89.5 pas yüzdesi yakalayıp 1 top kaybetti.
Daha önce çalıştırdığı takımlarda sağ bek üzerinden oyun kuran Sergen Yalçın, Gökhan Gönül'le yaptığı görüşmede, "Takımın gizli silahı sensin" demişti. Sergen'in güven verdiği Gönül, Rize'de zafer golünü atarken, 2 kilit pas verdi. 89.5 pas yüzdesi yakalayıp 1 top kaybetti.
- 3.2.2020
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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