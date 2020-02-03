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03 Şubat 2020, Pazartesi
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‘Gizli silah’ ortaya çıktı

‘Gizli silah’ ortaya çıktı

Daha önce çalıştırdığı takımlarda sağ bek üzerinden oyun kuran , 'le yaptığı görüşmede, "Takımın gizli silahı sensin" demişti. Sergen'in güven verdiği Gönül, 'de zafer golünü atarken, 2 kilit pas verdi. 89.5 pas yüzdesi yakalayıp 1 top kaybetti.

Daha önce çalıştırdığı takımlarda sağ bek üzerinden oyun kuran Sergen Yalçın, 'le yaptığı görüşmede, "Takımın gizli silahı sensin" demişti. Sergen'in güven verdiği Gönül, 'de zafer golünü atarken, 2 kilit pas verdi. 89.5 pas yüzdesi yakalayıp 1 top kaybetti.

  1. 3.2.2020
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