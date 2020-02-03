‘Gizli silah’ ortaya çıktı

Daha önce çalıştırdığı takımlarda sağ bek üzerinden oyun kuran Sergen Yalçın, Gökhan Gönül'le yaptığı görüşmede, "Takımın gizli silahı sensin" demişti. Sergen'in güven verdiği Gönül, Rize'de zafer golünü atarken, 2 kilit pas verdi. 89.5 pas yüzdesi yakalayıp 1 top kaybetti.