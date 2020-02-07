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07 Şubat 2020, Cuma
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Lucescu 100. yıl ruhu için gelecek

Lucescu 100. yıl ruhu için gelecek

Sergen Yalçın'ı olarak takımın başına getiren yönetimi, 'yu da aklı olarak takımın başına getirmekte ısrarcı. Siyah-beyazlılarda Mircea Lucescu- ikilisinin Beşiktaş'a 100'üncü yıl ruhun geri getireceği ifade ediliyor.

Sergen Yalçın'ı olarak takımın başına getiren yönetimi, 'yu da aklı olarak takımın başına getirmekte ısrarcı. Siyah-beyazlılarda Mircea Lucescu- ikilisinin Beşiktaş'a 100'üncü yıl ruhun geri getireceği ifade ediliyor.

  1. 7.2.2020
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