Lucescu 100. yıl ruhu için gelecek

Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak takımın başına getiren Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu'yu da futbol aklı olarak takımın başına getirmekte ısrarcı. Siyah-beyazlılarda Mircea Lucescu- Sergen Yalçın ikilisinin Beşiktaş'a 100'üncü yıl ruhun geri getireceği ifade ediliyor.