Lucescu 100. yıl ruhu için gelecek
Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak takımın başına getiren Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu'yu da futbol aklı olarak takımın başına getirmekte ısrarcı. Siyah-beyazlılarda Mircea Lucescu- Sergen Yalçın ikilisinin Beşiktaş'a 100'üncü yıl ruhun geri getireceği ifade ediliyor.
Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak takımın başına getiren Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu'yu da futbol aklı olarak takımın başına getirmekte ısrarcı. Siyah-beyazlılarda Mircea Lucescu- Sergen Yalçın ikilisinin Beşiktaş'a 100'üncü yıl ruhun geri getireceği ifade ediliyor.
- 7.2.2020
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