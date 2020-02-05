Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş yorumu: Türkiye'nin Feyenoord'u

Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giydikten sonra Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'tan önemli açıklamalar geldi.



"ATTIĞIM GOL BANA GÜVEN GETİRDİ"

Gol attığım için mutluyum ama daha da önemlisi galibiyet ve hedefe ulaşmak. İlk maçında gol atmam ayrı bir güven vetirdi bana.

"HER ŞEY İSTEDİĞİM GİBİ GERÇEKLEŞTİ"

Takımla hemen kaynaşacağımı hissediyorum. Gruptaki yaş ortalaması ve kulübün kültürüne baktığınız zaman zaten problem yaşamadım. Her şey istediğim ve beklediğim gibi gerçekleşti. İyi kadro ve tabi ki karakter bir araya geldiğinde atmosfer her zaman harika olur.

"BEŞİKTAŞ, TÜRKİYE'NİN FEYENOORD'U"

Beşiktaş bence Türkiye'nin Feyenoord'u. Üst üste 2 şampiyonluğumuzdan önce uzun süre şampiyon olamamştık. Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha az şampiyonluk sayısına sahip. Ancak Türkiye'ye gittiğinizde en sadık taraftar Beşiktaş'ta. Hiç takım tutmayan insan da Beşiktaş der. Yıllardır Türkiye'de tribünlerdeki tüm besteler Beşiktaş taraftarları tarafından yapıldı. Beşiktaş halkın takımıdır. Çok güzel bir stadyuma sahip.



