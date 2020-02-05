Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş yorumu: Türkiye'nin Feyenoord'u - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
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'tan yorumu: 'nin Feyenoord'u

Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş yorumu: Türkiye'nin Feyenoord'u

'ın ekiplerinden Feyenoord'a kiralık olarak gönderdiği , kulüp televizyonuna eski takımı Beşiktaş'ı anlattı.

'ta uzun yıllar forma giydikten sonra Feyenoord'a kiralanan 'tan önemli açıklamalar geldi.

"ATTIĞIM GOL BANA GÜVEN GETİRDİ"
Gol attığım için mutluyum ama daha da önemlisi galibiyet ve hedefe ulaşmak. İlk maçında gol atmam ayrı bir güven vetirdi bana.

"HER ŞEY İSTEDİĞİM GİBİ GERÇEKLEŞTİ"

Takımla hemen kaynaşacağımı hissediyorum. Gruptaki yaş ortalaması ve kulübün kültürüne baktığınız zaman zaten problem yaşamadım. Her şey istediğim ve beklediğim gibi gerçekleşti. İyi kadro ve tabi ki karakter bir araya geldiğinde atmosfer her zaman harika olur.

"BEŞİKTAŞ, TÜRKİYE'NİN FEYENOORD'U"

Beşiktaş bence 'nin Feyenoord'u. Üst üste 2 şampiyonluğumuzdan önce uzun süre şampiyon olamamştık. ve 'den daha az şampiyonluk sayısına sahip. Ancak Türkiye'ye gittiğinizde en sadık taraftar Beşiktaş'ta. Hiç takım tutmayan insan da Beşiktaş der. Yıllardır Türkiye'de tribünlerdeki tüm besteler Beşiktaş taraftarları tarafından yapıldı. Beşiktaş halkın takımıdır. Çok güzel bir stadyuma sahip.


  1. 05.02.2020
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