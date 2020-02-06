100. yıl ruhu için Lucescu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
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100. yıl ruhu için Lucescu

100. yıl ruhu için Lucescu

, takımı 'a emanet ederken, tüm bu sistemi yönetecek isim olarak da 'yu düşünüyor.

, takımı 'a emanet ederken, tüm bu sistemi yönetecek isim olarak da 'yu düşünüyor. Rumen spor adamıyla yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Lucescu'nun kısa süre içerisinde 'a net kararını vereceği kaydedildi. , 100. yılda şampiyonluğa ulaşırken Lucescu kulübede, Sergen Yalçın ise sahadaydı. Siyah-beyazlı yönetim şimdi bu ikili ile kulübün geleceğini inşa etmeyi planlıyor.
  1. 6.2.2020
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