Beşiktaş'tan çok sert açıklama! "TFF'ye çağrımızdır..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında oynadığı Göztepe karşılaşmasına ilişkin önemli bir açıklama yayınladı. Siyah beyazlılar #Kuralınagöre hashtagiyle yayınladığı çağrıda, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak Merkez Hakem Kurulu’na iletilmek üzere Türkiye Futbol Federasyonu’na yolladığımız itiraz dilekçesinde, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek’in topu yanlış yerde, yanlış takıma vererek oyunun kaderini doğrudan etkilediğini kanıtlarıyla açıkladık." dedi! İşte detaylar...
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında oynadığı ve 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldığı Göztepe karşılaşmasına dair itirazını sert bir şekilde beyan etti. Siyah beyazlılar, TFF ve MHK'ye seslendi.
İşte siyah beyazlıların yaptığı o açıklama;
"Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasından bu yana aleyhimize düzenli bir şekilde gerçekleştirilen muhtelif hakem hatalarının geçen hafta oynadığımız Göztepe karşılaşmasında başka bir boyut kazandığı tüm kamuoyunun takdirindedir.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak Merkez Hakem Kurulu'na iletilmek üzere Türkiye Futbol Federasyonu'na yolladığımız itiraz dilekçesinde, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'in topu yanlış yerde, yanlış takıma vererek oyunun kaderini doğrudan etkilediğini kanıtlarıyla açıkladık.
Göçek'in kuralları bilmediği gibi, oyuncumuz Atiba Hutchinson'a kendisine kuralı hatırlatmaya çalıştığı için gösterdiği sarı kart da tarafımızca kabul edilemez bir vakadır. İlk yarı bitmek üzereyken verilen kural dışı karar, takımımızın kalesinde gol görmesine sebep olmuş ve mücadele açıkça sabote edilmiştir.
Kariyeri Beşiktaş maçlarındaki şaibeli kararlarla dolu olan bir hakemin, üstelik performans olarak düşüşte olduğu bir dönemde hangi sebeplerle üst klasman maçına atandığını da merak etmekteyiz. Yaşanan hatalara bakıldığında, Merkez Hakem Kurulu'nun hakemleri yeteri kadar eğitmeden maçlarımıza atadığı anlaşılmaktadır. Merkez Hakem Kurulu'nun hakemleri sıkı bir eğitim programına alması ligin selameti için son derece elzemdir.
Beşiktaş, tüm tarihi boyunca karşılaştığı hiçbir haksızlığa boğun eğmemiştir ve bu yaşadıkları sonrasında da yoluna daha güçlü şekilde devam etmiştir. Kendi çıkarlarını gözeten bazı kesimlerce kuralların dışına taşırılmaya çalışılan bu oyunu BİZ O KESİMLERE DE KURALINA GÖRE OYNATACAĞIZ!
Resmi başvurumuzla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ivedilikle cevap beklediğimizi, bu kirli düzenin #KuralınaGöre değil, oyunun #KuralınaGöre davranılması için sürecin takibini titizlikle sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK"
Kamuoyuna duyurumuz, Merkez Hakem Kurulu'na ve Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrımızdır! #KuralınaGöre— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 4, 2020
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- 04.02.2020
- Güncelleme: 04.02.2020 15:23
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
Beşiktaş'tan çok sert açıklama! "TFF'ye çağrımızdır..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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