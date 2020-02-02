Boşuna bağırmadık!

Sergen Yalçın'ın siyah- beyazlı takımın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılması Beşiktaşlı taraftarları da coşturdu. 47 yaşındaki teknik adam için sosyal medyada binlerce tweet atıldı. İşte onlardan bazıları: 'Sergen Yalçın gibi bir winner tabiki kaybetmeyecekti @bulutdenis, 'Sergen Yalçın'lı Beşiktaş top rakipteyken korona virüsü gibi oracıkta hemen çoğaldı @ne_var_babam, Baba Hakkı, Süleyman Seba, hemen sonrasında da Sergen Yalçın... 'Şu an yaşayan daha büyük Beşiktaşlı yok @cembicercem, 'Cennetimize hoşgeldin Sergen Yalçın @sarvida2, 'Karizma ve RUH geri döndü!!! @cuneytkutluluk, 'Boşuna o kadar Sergen Yalçın diye bağırmadık. @asumanndurmuss, 'Ekonomik gelir mi istiyorsunuz? Sergen Yalçın forması çıkarın. @integralius, 'İzlemede kalın #SergenYalcin @IsmailCanKuru1.