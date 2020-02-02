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02 Şubat 2020, Pazar
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Boşuna bağırmadık!

Boşuna bağırmadık!

Sergen’in ilk maçında zaferle başlaması taraftarı coşturdu. Siyah-beyazlılar, 47 yaşındaki hocaya methiyeler dizdi. Binlerce tweet atıldı, ruh geri geldi

Sergen Yalçın'ın siyah- beyazlı takımın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılması Beşiktaşlı taraftarları da coşturdu. 47 yaşındaki teknik adam için sosyal medyada binlerce tweet atıldı. İşte onlardan bazıları: ' gibi bir winner tabiki kaybetmeyecekti @bulutdenis, 'Sergen Yalçın'lı top rakipteyken korona virüsü gibi oracıkta hemen çoğaldı @ne_var_babam, , , hemen sonrasında da Sergen Yalçın... 'Şu an yaşayan daha büyük Beşiktaşlı yok @cembicercem, 'Cennetimize hoşgeldin Sergen Yalçın @sarvida2, 'Karizma ve RUH geri döndü!!! @cuneytkutluluk, 'Boşuna o kadar Sergen Yalçın diye bağırmadık. @asumanndurmuss, 'Ekonomik gelir mi istiyorsunuz? Sergen Yalçın forması çıkarın. @integralius, 'İzlemede kalın #SergenYalcin @IsmailCanKuru1.

  1. 2.2.2020
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