Boşuna bağırmadık!
Sergen’in ilk maçında zaferle başlaması taraftarı coşturdu. Siyah-beyazlılar, 47 yaşındaki hocaya methiyeler dizdi. Binlerce tweet atıldı, ruh geri geldi
Sergen Yalçın'ın siyah- beyazlı takımın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılması Beşiktaşlı taraftarları da coşturdu. 47 yaşındaki teknik adam için sosyal medyada binlerce tweet atıldı. İşte onlardan bazıları: 'Sergen Yalçın gibi bir winner tabiki kaybetmeyecekti @bulutdenis, 'Sergen Yalçın'lı Beşiktaş top rakipteyken korona virüsü gibi oracıkta hemen çoğaldı @ne_var_babam, Baba Hakkı, Süleyman Seba, hemen sonrasında da Sergen Yalçın... 'Şu an yaşayan daha büyük Beşiktaşlı yok @cembicercem, 'Cennetimize hoşgeldin Sergen Yalçın @sarvida2, 'Karizma ve RUH geri döndü!!! @cuneytkutluluk, 'Boşuna o kadar Sergen Yalçın diye bağırmadık. @asumanndurmuss, 'Ekonomik gelir mi istiyorsunuz? Sergen Yalçın forması çıkarın. @integralius, 'İzlemede kalın #SergenYalcin @IsmailCanKuru1.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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