Gönülleri fethetti
Gökhan Gönül, müthiş performansını bir de golle süsledi. 79'da topu 90'a asıp Kartal'a 3 puanı getirdi.
Beşiktaş'ın emektar isimlerinden Gökhan Gönül, zaferin mimarlarından oldu. Tecrübeli sağ bek, 79. dakikada siyah-beyazlı takıma 3 puanı kazandırırken, attığı gol ayrıca alkış aldı. Gökhan, Ljajic'ten aldığı pası, altı pas sağ çaprazından 90'a astı. Bu gol sonrası tüm takım Gökhan'a koşarak kenetlendi. 35 yaşındaki futbolcu, golü dışında genel performansıyla da geçer not aldı. Hem hücum hem savunmada görevini eksiksiz yaptı. Gökhan, bu sezon 20. maçına çıkıp 2. golünü kaydetti. Siyah-beyazlı yıldızın 2 de asisti bulunuyor. Gökhan karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "İnşallah önümüzdeki maçları da kazanarak sezonu en yukarıda bitirmek için her şeyi yapacağız. Beşiktaş varsa, umut vardır. İstediğimiz sonuçları alarak, kazanarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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