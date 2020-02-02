Gönülleri fethetti

Beşiktaş'ın emektar isimlerinden Gökhan Gönül, zaferin mimarlarından oldu. Tecrübeli sağ bek, 79. dakikada siyah-beyazlı takıma 3 puanı kazandırırken, attığı gol ayrıca alkış aldı. Gökhan, Ljajic'ten aldığı pası, altı pas sağ çaprazından 90'a astı. Bu gol sonrası tüm takım Gökhan'a koşarak kenetlendi. 35 yaşındaki futbolcu, golü dışında genel performansıyla da geçer not aldı. Hem hücum hem savunmada görevini eksiksiz yaptı. Gökhan, bu sezon 20. maçına çıkıp 2. golünü kaydetti. Siyah-beyazlı yıldızın 2 de asisti bulunuyor. Gökhan karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "İnşallah önümüzdeki maçları da kazanarak sezonu en yukarıda bitirmek için her şeyi yapacağız. Beşiktaş varsa, umut vardır. İstediğimiz sonuçları alarak, kazanarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu.