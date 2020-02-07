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Transferleri başkan açıkladı! ''Beşiktaş'la anlaşmak üzereyiz''
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni bir hava yakalayan siyah-beyazlılar, gelecek sezonki kadronun temellerini atmaya başladı. Öyle ki, siyah-beyazlıların transfer hedefindeki iki ismin kulübünün başkanı Beşiktaş'la anlaşmak üzere olduklarını açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
7 Şubat 2020 Cuma 22:09
Güncelleme: 07.02.2020 22:09
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Teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta değişim rüzgarları esmeye başladı. Deneyimli teknik adamla çıktığı ilk maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta transfer operasyonu hız kazandı.
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Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna katarak takımını güçlendirdi. Beşiktaş, TFF'nin belirlediği harcama limitleri sebebiyle transfer tahtasını tek transferle kapatmıştı.
Gelecek sezonun kadro mühendisliğine şimdiden başlayan Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi - Sergen Yalçın zirvesinden transfer kararı çıktı ve iki futbolcunun kadroya katılması konusunda bir süredir temaslar hızlandı.
Takımdaki yaş ortalamasını düşürmek isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, gençleşme politikası kapmasında somut adımlar atmaya başladı. Öyle ki, hedefteki iki ismin kulübünün başkanı Beşiktaş'la anlaşmak üzere olduklarını açıkladı.
Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, Gökdeniz Bayraktar ve Alp Sarman'ın transferi Beşiktaş'a transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Ajansspor'un haberine göre Hüseyin Üzülmez, ''Gururluyuz, altyapımızdan yetişen iki futbolcumuza ülkemizin önemli bir takımı talip oldu. Gökdeniz ve Alp'in transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmak üzereyiz. Beşiktaş'ın iki futbolcumuz için ödemek istediği ücret 1 milyon TL. Alp'e sadece Beşiktaş, Gökdeniz'e ise Beşiktaş dışında Antalyaspor da talip. Gönül isterki iki futbolcumuz Kocaelispor'da oynasın. Fakat Gökdeniz sözleşme uzatmadı, ailesinin ve kendisinin kararına saygı duyuyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Kocaelispor olarak çok zor süreçlerden geçtiklerini belirten Üzülmez, ''Bölgesel Amatör Lige düştük fakat hiçbir zaman kulübün ismini değiştirmek gibi bir düşüncemiz olmadı. Kocaelispor'da isim değişikliği yapsaydık, borcumuz sıfırlanabilirdi, biz bunu kendimize ve camiamıza yakıştırmadık. Kocaelispor, Kocaeli şehrinin en büyük markasıdır. Hedefimiz bu sezon şampiyonluk, inşallah layık olduğumuz Süper Lig'e döneriz.'' dedi.