Transferleri başkan açıkladı! ''Beşiktaş'la anlaşmak üzereyiz''

Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, Gökdeniz Bayraktar ve Alp Sarman'ın transferi Beşiktaş'a transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'un haberine göre Hüseyin Üzülmez, ''Gururluyuz, altyapımızdan yetişen iki futbolcumuza ülkemizin önemli bir takımı talip oldu. Gökdeniz ve Alp'in transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmak üzereyiz. Beşiktaş'ın iki futbolcumuz için ödemek istediği ücret 1 milyon TL. Alp'e sadece Beşiktaş, Gökdeniz'e ise Beşiktaş dışında Antalyaspor da talip. Gönül isterki iki futbolcumuz Kocaelispor'da oynasın. Fakat Gökdeniz sözleşme uzatmadı, ailesinin ve kendisinin kararına saygı duyuyoruz.'' ifadelerini kullandı.