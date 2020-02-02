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02 Şubat 2020, Pazar
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Sergen hoca şans!

Sergen hoca şans!

'ın bir başka genç oyuncusu , karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada yeni hocaları 'ın kendileri için büyük şans olduğunu söyledi.

'ın bir başka genç oyuncusu , karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada yeni hocaları 'ın kendileri için büyük şans olduğunu söyledi. Mertcan, "Sergen hoca formayı hak edene verecektir. O, bizim gibi genç oyuncular için bir şans. Umarım biz de bu şansı iyi kullanırız" dedi.

  1. 2.2.2020
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