Sergen hoca şans!

Beşiktaş'ın bir başka genç oyuncusu Mertcan Açıkgöz, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada yeni hocaları Sergen Yalçın'ın kendileri için büyük şans olduğunu söyledi. Mertcan, "Sergen hoca formayı hak edene verecektir. O, bizim gibi genç oyuncular için bir şans. Umarım biz de bu şansı iyi kullanırız" dedi.