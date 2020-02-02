Sergen hoca şans!
Beşiktaş'ın bir başka genç oyuncusu Mertcan Açıkgöz, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada yeni hocaları Sergen Yalçın'ın kendileri için büyük şans olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın bir başka genç oyuncusu Mertcan Açıkgöz, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada yeni hocaları Sergen Yalçın'ın kendileri için büyük şans olduğunu söyledi. Mertcan, "Sergen hoca formayı hak edene verecektir. O, bizim gibi genç oyuncular için bir şans. Umarım biz de bu şansı iyi kullanırız" dedi.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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