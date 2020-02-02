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02 Şubat 2020, Pazar
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Boateng 99 giyecek

Boateng 99 giyecek

Siyah-beyazlı kulübün, ara döneminin son gününde renklerine bağladığı Kevin-Prince Boateng'in forma numarası belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün, ara döneminin son gününde renklerine bağladığı Kevin-Prince Boateng'in forma numarası belli oldu. Önceki gün 'a gelen ve lisansı çıkartılan 32 yaşındaki yıldız oyuncunun, 99 numaralı formayı giyeceği bildirildi. 'ta 99 numaralı formayı daha önce Vagner Love terletmişti.

  1. 2.2.2020
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