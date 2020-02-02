Boateng 99 giyecek
Siyah-beyazlı kulübün, ara transfer döneminin son gününde renklerine bağladığı Kevin-Prince Boateng'in forma numarası belli oldu.
Siyah-beyazlı kulübün, ara transfer döneminin son gününde renklerine bağladığı Kevin-Prince Boateng'in forma numarası belli oldu. Önceki gün İstanbul'a gelen ve lisansı çıkartılan 32 yaşındaki yıldız oyuncunun, 99 numaralı formayı giyeceği bildirildi. Beşiktaş'ta 99 numaralı formayı daha önce Vagner Love terletmişti.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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