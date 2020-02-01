Oğuzhan Özyakup'tan müthiş başlangıç!

Beşiktaş'ta son iki sezonda yaşadığı performans kaybı nedeniyle gözden çıkarılan Oğuzhan Özyakup, sezon sonuna kadar kiralık olarak Feyenoord'un yolunu tutmuştu.

Eredivise'nin 21. haftasında oynanan Emmen karşılaşmasına 11'de başlayan Özyakup, mücadelenin 2. dakikasında takımını 1-0'a öne geçiren golü kaydetti.

ADVOCAAT ÖVMÜŞTÜ!

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu anda Feyenoord'un teknik patronu durumunda bulunan Dick Advocaat, Milli futbolcu hakkında "Fenerbahçe'de çalışırken, Oğuzhan Özyakup karşı takımda oynadı, sinir bozucu bir oyuncu. Feyenoord'da da bunu yapmasını istedim. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak istiyor, normalde böyle bir oyuncuyu Feyenoord'da göremeyiz" ifadelerini kullanmıştı.