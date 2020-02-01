Oğuzhan Özyakup'tan müthiş başlangıç!
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiralık olarak Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Hollanda ekibiyle çıktığı ilk karşılaşmada rakip fileleri sarstı.
Beşiktaş'ta son iki sezonda yaşadığı performans kaybı nedeniyle gözden çıkarılan Oğuzhan Özyakup, sezon sonuna kadar kiralık olarak Feyenoord'un yolunu tutmuştu.
Eredivise'nin 21. haftasında oynanan Emmen karşılaşmasına 11'de başlayan Özyakup, mücadelenin 2. dakikasında takımını 1-0'a öne geçiren golü kaydetti.
ADVOCAAT ÖVMÜŞTÜ!
Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu anda Feyenoord'un teknik patronu durumunda bulunan Dick Advocaat, Milli futbolcu hakkında "Fenerbahçe'de çalışırken, Oğuzhan Özyakup karşı takımda oynadı, sinir bozucu bir oyuncu. Feyenoord'da da bunu yapmasını istedim. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak istiyor, normalde böyle bir oyuncuyu Feyenoord'da göremeyiz" ifadelerini kullanmıştı.
- 01.02.2020
- Güncelleme: 01.02.2020 22:34
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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