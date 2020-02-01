Oğuzhan Özyakup'tan müthiş başlangıç! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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'tan müthiş başlangıç!

Oğuzhan Özyakup'tan müthiş başlangıç!

Devre arası transfer döneminde 'tan sezon sonuna kadar kiralık olarak 'a kiralanan , ekibiyle çıktığı ilk karşılaşmada rakip fileleri sarstı.

'ta son iki sezonda yaşadığı performans kaybı nedeniyle gözden çıkarılan , sezon sonuna kadar kiralık olarak 'un yolunu tutmuştu.

Eredivise'nin 21. haftasında oynanan karşılaşmasına 11'de başlayan Özyakup, mücadelenin 2. dakikasında takımını 1-0'a öne geçiren golü kaydetti.

ADVOCAAT ÖVMÜŞTÜ!

Bir dönem 'yi çalıştıran ve şu anda Feyenoord'un teknik patronu durumunda bulunan , Milli futbolcu hakkında "Fenerbahçe'de çalışırken, Oğuzhan Özyakup karşı takımda oynadı, sinir bozucu bir oyuncu. Feyenoord'da da bunu yapmasını istedim. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak istiyor, normalde böyle bir oyuncuyu Feyenoord'da göremeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 22:34
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