Oğuzhan Özyakup'tan yıllar sonra gelen o açıklama! "Onu arayıp özür diledim"

Milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, 2019-20 sezonunun ara transfer döneminin son günlerinde kiralık olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un yolunu tutmuştu. Hollanda basını, Oğuzhan'a geçmişte Robin Van Persie ile Türkiye'de yaşadığı gerilimi sordu.

De Telegraaf'a konuşan tecrübeli isim, bir süre sonra Van Persie'yi aradığını ve kendisinden özür dilediğini itiraf ederken, "Bir süre sonra onu aradım ve özür diledim. Onunla konuştu. Daha gençtim ve yanılmışım. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki karşılaşmada işler çok hızlı ilerledi. Çok ileri gittim." dedi.

"ARSENAL'DE HEP BENİMLE İLGİLENİYORDU"

Oğuzhan, konuşmasının devamında Van Persie'ye her zaman Arsenal altyapısındaki gibi hatırlamak istediğini aktarırken, "Arsenal'da Robin hep benimle ilgileniyordu. Genç bir oyuncu olarak tecrübelerinden yararlanıyordum. Aynı pozisyonda oynamamamıza rağmen ondan çok şey öğrendim. Eşi Büşra ile birlikte bana çok yardımcı oldu. Robin, sadece futbol olarak değil, bana insan olarak da iyi bir örnekti." dedi.

Arsenal'de A takıma hiç çıkamayan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a erken transferinden pişman olmadığını söyledi. 15 yaşındayken AZ Alkmaar'dan ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan futbolcu, bu konuşya ilişkin, "Londra'da eve sahibi bir aileye geldim ve genellikle evde kaldım. Daha sonra da yerleşme kararı aldım. Orada gerçekten keyif aldım. Hollanda'ya dönmeyi düşündüm ama babam yurtdışında kalmamı tavsiye etti, bu da Beşiktaş oldu." dedi.