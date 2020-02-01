Oğuzhan Özyakup'tan yıllar sonra gelen o açıklama! "Onu arayıp özür diledim"
Ara transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Beşiktaş'tan ayrılarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, Şubat 2017'de oynanılan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sarı lacivertlilerin eski golcüsü Robin Van Persie ile yüksek bir gerilim yaşamıştı. Yıllar sonra Hollanda'ya dönen Oğuzhan'a gazeteciler o anın hikayesini sorarken yıldız futbolcu, "Onu arayıp özür diledim!" itirafında bulundu. İşte o sözler...
Milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, 2019-20 sezonunun ara transfer döneminin son günlerinde kiralık olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un yolunu tutmuştu. Hollanda basını, Oğuzhan'a geçmişte Robin Van Persie ile Türkiye'de yaşadığı gerilimi sordu.
De Telegraaf'a konuşan tecrübeli isim, bir süre sonra Van Persie'yi aradığını ve kendisinden özür dilediğini itiraf ederken, "Bir süre sonra onu aradım ve özür diledim. Onunla konuştu. Daha gençtim ve yanılmışım. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki karşılaşmada işler çok hızlı ilerledi. Çok ileri gittim." dedi.
"ARSENAL'DE HEP BENİMLE İLGİLENİYORDU"
Oğuzhan, konuşmasının devamında Van Persie'ye her zaman Arsenal altyapısındaki gibi hatırlamak istediğini aktarırken, "Arsenal'da Robin hep benimle ilgileniyordu. Genç bir oyuncu olarak tecrübelerinden yararlanıyordum. Aynı pozisyonda oynamamamıza rağmen ondan çok şey öğrendim. Eşi Büşra ile birlikte bana çok yardımcı oldu. Robin, sadece futbol olarak değil, bana insan olarak da iyi bir örnekti." dedi.
Arsenal'de A takıma hiç çıkamayan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a erken transferinden pişman olmadığını söyledi. 15 yaşındayken AZ Alkmaar'dan ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan futbolcu, bu konuşya ilişkin, "Londra'da eve sahibi bir aileye geldim ve genellikle evde kaldım. Daha sonra da yerleşme kararı aldım. Orada gerçekten keyif aldım. Hollanda'ya dönmeyi düşündüm ama babam yurtdışında kalmamı tavsiye etti, bu da Beşiktaş oldu." dedi.
- 01.02.2020
- Emre Belözoğlu'ndan flaş Trabzonspor açıklaması: 3 puandan fazlası!
- Beşiktaş'ın yeni transferi Boateng'in kendi ağzından bilinmeyen yönleri
- Galatasaray'a büyük müjde! Kemerburgaz...
- Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
- Antalyaspor Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçla ilgili tüm bilgiler...
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Oğuzhan Özyakup'tan yıllar sonra gelen o açıklama! "Onu arayıp özür diledim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.