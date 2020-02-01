MAÇ SONUCU Vitoria Setubal 0-4 Porto
Portekiz Premier Lig'in 19. haftasında Vitoria Setubal'e konuk olan Porto, rakibini Jesus Corona, Alex Telles, Tiquinho ve Luis Diaz'ın golleriyle mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Portekiz Premier Lig'in 19. haftasında Vitoria Setubal ile Porto karşı karşıya geldi.
Estádio do Bonfim'de oynanan karşılaşmanın 39. dakikasında Porto, Jesus Corona ile 1-0 öne geçti.
44. dakikada sahneye çıkan Alex Telles farkı 2'ye yükseltti ve ilk yarı 2-0 sona erdi.
İkinci yarının 48. dakikasında deplasman ekibi Tiquinho'nun golüyle durumu 3-0'a getirdi.
Porto'da Luis Diaz, 90+1'de mücadelenin skorunu belirleyen golü kaydetti ve maç 4-0 sona erdi.
- 02.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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