MAÇ SONUCU Vitoria Setubal 0-4 Porto - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri MAÇ SONUCU Vitoria Setubal 0-4 Porto

MAÇ SONUCU 0-4

MAÇ SONUCU Vitoria Setubal 0-4 Porto

Portekiz 'in 19. haftasında 'e konuk olan , rakibini , , Tiquinho  ve 'ın golleriyle mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Portekiz 'in 19. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Estádio do Bonfim'de oynanan karşılaşmanın 39. dakikasında Porto, ile 1-0 öne geçti.

44. dakikada sahneye çıkan farkı 2'ye yükseltti ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarının 48. dakikasında deplasman ekibi Tiquinho'nun golüyle durumu 3-0'a getirdi.

Porto'da , 90+1'de mücadelenin skorunu belirleyen golü kaydetti ve maç 4-0 sona erdi.

  1. 02.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU Vitoria Setubal 0-4 Porto haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN