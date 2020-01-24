7 milyar dolar

Günün öne çıkan haberlerinden biri 2019 yılında dünyada harcanan transfer paralarıydı. FIFA, yaptığı açıklamada futbol kulüplerinin geçtiğimiz sene transferlerde tam 7 milyar 35 milyon dolarlık bir ödeme gerçekleştirdiğini duyurdu. 2018 yılına göre transfer harcamaları yüzde 5.8 artarken, en çok kasasından para çıkan kulüpler İngilizler oldu. Premier Lig takımları, bir önceki yıla göre transfere yüzde 22.1 daha fazla harcarken, toplam 1.5 milyar dolar ödedikleri ifade edildi.

18 BİN 42 TRANSFER

Transfer harcamalarının yüzde 80'nini 10 kulüp yaptı. En çok transfer Avrupa kulüplerinde olurken, 7 milyar 35 milyon doların 5.6 milyarı bu kıtadan çıktı. Transferde en çok bonservissiz futbolcuların tercih edildiği 2019'da en çok para kazanan kulüpler ise Portekiz'di. Bu ülkenin takımları, futbolcu satışlarından 384 milyon dolar gelir elde etti. FIFA, uluslararası transfer sayısının 18 bin 42 olduğunu ve bu sayının rekor olarak tarihe geçtiğini de açıkladı.