7 milyar dolar
FIFA, geçen sene transferlere ödenen paraları açıkladı. Bir önceki yıla göre yüzde 5.8’lik artış olurken, kulüpler tam 7 milyar 35 milyon dolar harcadı
Günün öne çıkan haberlerinden biri 2019 yılında dünyada harcanan transfer paralarıydı. FIFA, yaptığı açıklamada futbol kulüplerinin geçtiğimiz sene transferlerde tam 7 milyar 35 milyon dolarlık bir ödeme gerçekleştirdiğini duyurdu. 2018 yılına göre transfer harcamaları yüzde 5.8 artarken, en çok kasasından para çıkan kulüpler İngilizler oldu. Premier Lig takımları, bir önceki yıla göre transfere yüzde 22.1 daha fazla harcarken, toplam 1.5 milyar dolar ödedikleri ifade edildi.
18 BİN 42 TRANSFER
Transfer harcamalarının yüzde 80'nini 10 kulüp yaptı. En çok transfer Avrupa kulüplerinde olurken, 7 milyar 35 milyon doların 5.6 milyarı bu kıtadan çıktı. Transferde en çok bonservissiz futbolcuların tercih edildiği 2019'da en çok para kazanan kulüpler ise Portekiz'di. Bu ülkenin takımları, futbolcu satışlarından 384 milyon dolar gelir elde etti. FIFA, uluslararası transfer sayısının 18 bin 42 olduğunu ve bu sayının rekor olarak tarihe geçtiğini de açıkladı.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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