Beşiktaş’tan imalı Oscar paylaşımı!

Beşiktaş'ın İngilizce twitter sayfası, "Oscar" göndermeli bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda "En iyi yardımcı oyuncu, En iyi kurgu, En iyi görsel efekt, En iyi özgün senaryo" ifadeleri kullanılarak "Ve Oscar VAR'a gidiyor" ifadesine yer verildi.