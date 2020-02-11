Beşiktaş’tan imalı Oscar paylaşımı!
Beşiktaş, İngilizce twitter hesabınban dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Son dönemde tartışma konusu olan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına Beşiktaş'ta tepki geldi.
Beşiktaş'ın İngilizce twitter sayfası, "Oscar" göndermeli bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda "En iyi yardımcı oyuncu, En iyi kurgu, En iyi görsel efekt, En iyi özgün senaryo" ifadeleri kullanılarak "Ve Oscar VAR'a gidiyor" ifadesine yer verildi.
- 11.2.2020
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