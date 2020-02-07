Beşiktaş taktik çalıştı
Yarın Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının yanı sıra taktik uygulamalar yapıldı.
Yarın Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının yanı sıra taktik uygulamalar yapıldı. İdman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Sergen Yalçın yönetimindeki çalışmaya tedavisi devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.
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