Beşiktaş taktik çalıştı

Yarın Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının yanı sıra taktik uygulamalar yapıldı. İdman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Sergen Yalçın yönetimindeki çalışmaya tedavisi devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.