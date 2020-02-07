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07 Şubat 2020, Cuma
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taktik çalıştı

Beşiktaş taktik çalıştı

Yarın ile karşılaşacak hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının yanı sıra taktik uygulamalar yapıldı.

Yarın ile karşılaşacak hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının yanı sıra taktik uygulamalar yapıldı. İdman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. yönetimindeki çalışmaya tedavisi devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

  1. 7.2.2020
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