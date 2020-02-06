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06 Şubat 2020, Perşembe
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Transferde en çok kar eden takım oldu!

Transferde en çok kar eden takım Beşiktaş oldu!

'in son 5 sezonunda transferde en çok kar ve zarar eden takımlar belli olurken, ve gibi Anadolu kulüplerinin başarısı dikkat çekti. Zirvede ise yer aldı.

Transferde en çok kar eden kulüpler sıralaması belli oldu. Listenin ilk sıralamasında 28 milyon Euro ile son 5 sezonun transferde en çok kar eden takımı var. Bir futbol haber sitesi 'de son 5 yılın transferde kar ve zarar eden kulüplerini açıkladı. Listede ve gibi Anadolu takımlarının başarısı dikkat çekerken, ikinci sırada hiçbir futbolcuya bonservis bedeli ödemeyen yer aldı.

Kasımpaşa 2019-20 sezonu için ettiği hiçbir futbolcuya bonservis ödememesinin yanı sıra Trezeguet'i 10 milyon Euro'ya 'ya sattı. Bu ivmeyle son 5 sezondaki karını arttıran Kasımpaşa, toplamda 23 milyon Euro ile listede 2. sırada yer aldı.

Yeni Malatyaspor Türkiye dışından bulup getirip, verim aldıktan sonra pazarladığı Azubuike, Khalid, Aleksic ve Guilherme gibi transferlerden kazandığı paralarla kasasını doldurarak kara geçmişti.

EN ÇOK KAR EDEN 5 KULÜP

Beşiktaş (+27.8 milyon euro)
Kasımpaşa (+23 milyon euro)
Yeni Malatyaspor (+7 milyon euro)
Alanyaspor (+6,1 milyon euro)
Trabzonspor (+4,4 milyon euro)

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  1. 06.02.2020
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