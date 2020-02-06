Transferde en çok kar eden takım Beşiktaş oldu!
Süper Lig'in son 5 sezonunda transferde en çok kar ve zarar eden takımlar belli olurken, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor gibi Anadolu kulüplerinin başarısı dikkat çekti. Zirvede ise Beşiktaş yer aldı.
Transferde en çok kar eden kulüpler sıralaması belli oldu. Listenin ilk sıralamasında 28 milyon Euro ile son 5 sezonun transferde en çok kar eden takımı Beşiktaş var. Bir futbol haber sitesi Süper Lig'de son 5 yılın transferde kar ve zarar eden kulüplerini açıkladı. Listede Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor gibi Anadolu takımlarının başarısı dikkat çekerken, ikinci sırada hiçbir futbolcuya bonservis bedeli ödemeyen Kasımpaşa yer aldı.
Kasımpaşa 2019-20 sezonu için transfer ettiği hiçbir futbolcuya bonservis ödememesinin yanı sıra Trezeguet'i 10 milyon Euro'ya Aston Villa'ya sattı. Bu ivmeyle son 5 sezondaki karını arttıran Kasımpaşa, toplamda 23 milyon Euro ile listede 2. sırada yer aldı.
Yeni Malatyaspor Türkiye dışından bulup getirip, verim aldıktan sonra pazarladığı Azubuike, Khalid, Aleksic ve Guilherme gibi transferlerden kazandığı paralarla kasasını doldurarak kara geçmişti.
EN ÇOK KAR EDEN 5 KULÜP
Beşiktaş (+27.8 milyon euro)
Kasımpaşa (+23 milyon euro)
Yeni Malatyaspor (+7 milyon euro)
Alanyaspor (+6,1 milyon euro)
Trabzonspor (+4,4 milyon euro)
- 06.02.2020
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