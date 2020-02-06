Lucescu'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin futboldaki üst akıl olarak düşündüğü Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'da yeni bir gelişme yaşandı. Milliyet'te yer alan habere göre Rumen teknik adamın, siyah-beyazlı yönetim tarafından cumartesi günü Vodafone Park'ta Gaziantep FK ile oynanacak maça davet edildiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEK

Beşiktaş Yönetimi, Lucescu'yu futboldaki üst akıl olarak değerlendirecek. Siyah-beyazlı kulübün teklifini henüz kabul etmeyen 74 yaşındaki tecrübeli isim, yönetime olumlu yanıt vermesi halinde, transferden alt yapıya kadar birçok konuda yönetimin danışmanlığını yapacak. Hem futbolun başındaki yönetici Erdal Torunoğulları, hem Teknik Direktör Sergen Yalçın'a hem de alt yapıdaki tüm departmanlara danışmanlık yapacak olan Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın geleceğini inşa etmede önemli bir rol üstlenecek.

ÖNCELİK YERLİ OYUNCULARDA

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin uzun süredir göreve getirmek istediği Lucescu ile son pürüzlerin giderilmesi halinde, en kısa zamanda resmi imzalar atılacak. Siyah-beyazlı kulübün scouting sistemine de destek verecek Lucescu'nun önceliği yerli oyuncular olacak. Rumen futbol adamı ile çalışacak yerli bir yardımcı ile de anlaşacağı belirtildi.