Lucescu'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine göreve getirilen Sergen Yalçın'ın ardından siyah-beyazlı yönetim, futbolun başına da Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'yu getirmeyi düşünüyordu. Tecrübeli teknik adamın İstanbul'a geliş tarihi netleşti.
Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin futboldaki üst akıl olarak düşündüğü Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'da yeni bir gelişme yaşandı. Milliyet'te yer alan habere göre Rumen teknik adamın, siyah-beyazlı yönetim tarafından cumartesi günü Vodafone Park'ta Gaziantep FK ile oynanacak maça davet edildiği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEK
Beşiktaş Yönetimi, Lucescu'yu futboldaki üst akıl olarak değerlendirecek. Siyah-beyazlı kulübün teklifini henüz kabul etmeyen 74 yaşındaki tecrübeli isim, yönetime olumlu yanıt vermesi halinde, transferden alt yapıya kadar birçok konuda yönetimin danışmanlığını yapacak. Hem futbolun başındaki yönetici Erdal Torunoğulları, hem Teknik Direktör Sergen Yalçın'a hem de alt yapıdaki tüm departmanlara danışmanlık yapacak olan Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın geleceğini inşa etmede önemli bir rol üstlenecek.
ÖNCELİK YERLİ OYUNCULARDA
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin uzun süredir göreve getirmek istediği Lucescu ile son pürüzlerin giderilmesi halinde, en kısa zamanda resmi imzalar atılacak. Siyah-beyazlı kulübün scouting sistemine de destek verecek Lucescu'nun önceliği yerli oyuncular olacak. Rumen futbol adamı ile çalışacak yerli bir yardımcı ile de anlaşacağı belirtildi.
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