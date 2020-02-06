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06 Şubat 2020, Perşembe
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Lucescu'nun 'a geliş tarihi belli oldu!

Lucescu'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

'ta teknik direktör 'nın yerine göreve getirilen 'ın ardından siyah-beyazlı yönetim, futbolun başına da Rumen çalıştırıcı 'yu getirmeyi düşünüyordu. Tecrübeli teknik adamın 'a geliş tarihi netleşti.

'ta başkan 'nin futboldaki üst akıl olarak düşündüğü Rumen teknik direktör 'da yeni bir gelişme yaşandı. Milliyet'te yer alan habere göre Rumen teknik adamın, siyah-beyazlı yönetim tarafından cumartesi günü Vodafone Park'ta FK ile oynanacak maça davet edildiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEK

Beşiktaş Yönetimi, Lucescu'yu futboldaki üst akıl olarak değerlendirecek. Siyah-beyazlı kulübün teklifini henüz kabul etmeyen 74 yaşındaki tecrübeli isim, yönetime olumlu yanıt vermesi halinde, transferden alt yapıya kadar birçok konuda yönetimin danışmanlığını yapacak. Hem futbolun başındaki yönetici Erdal Torunoğulları, hem Teknik Direktör 'a hem de alt yapıdaki tüm departmanlara danışmanlık yapacak olan Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın geleceğini inşa etmede önemli bir rol üstlenecek.

ÖNCELİK YERLİ OYUNCULARDA

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin uzun süredir göreve getirmek istediği Lucescu ile son pürüzlerin giderilmesi halinde, en kısa zamanda resmi imzalar atılacak. Siyah-beyazlı kulübün scouting sistemine de destek verecek Lucescu'nun önceliği yerli oyuncular olacak. Rumen adamı ile çalışacak yerli bir yardımcı ile de anlaşacağı belirtildi.

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  1. 06.02.2020
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