Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kale arkalarındaki koltukların kaldırılmasına izin veren uygulaması sonrası Beşiktaş, Vodafone Park için harekete geçti. Siyah-beyazlıların stadyumu artık 45 bin kapasiteli olacak.
Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı kararla kale arkalarında koltukların kaldırılmasını sağlayan uygulamayı hayata geçiriyor. Sabah'ta yer alan habere göre 41 bin 903 kişi kapasiteye sahip Vodafone Park'ta kuzey tarafında bulunan kale arkası koltuklarda yeni formül geliştirildi.
Yeni açık diye anılan bu bölümdeki koltukların katlı bir şekilde sabitleneceği ve taraftarın ayakta durarak takımlarına destek olacağı belirtildi. Böylece kapasite 45 bine çıkarılacak.
- 06.02.2020
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TFF karar verdi! Beşiktaş o uygulamayı hayata geçiriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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