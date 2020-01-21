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21 Ocak 2020, Salı
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Alanyaspor’da

Cenk Gönen Alanyaspor’da

Alanya, G.Antep FK'ye kiraladığı kaleci 'ın yerine 'i etti.

Alanya, G.Antep FK'ye kiraladığı kaleci 'ın yerine 'i etti. ve G.Saray formaları giyen 32 yaşındaki eldiven, sezon başında 2. Lig ekibi Malaga'dan ayrılmıştı. G.Antep FK'nin de ilgilendiği tecrübeli file bekçisi, 152 maçta oynadı. 2 kez milli olan Gönen, 187 gol yerken, 36 maçta kalesini gole kapattı.
  1. 21.1.2020
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