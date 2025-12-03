CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Osimhen'den Galatasaray'a iyi haber! O tarih uzatıldı

Osimhen'den Galatasaray'a iyi haber! O tarih uzatıldı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Afrika Kupası nedeniyle bir süre faydalanamayacağı Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen'den sarı-kırmızılıları sevindiren haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 13:25
Osimhen'den Galatasaray'a iyi haber! O tarih uzatıldı

Nijerya Milli Takımı, Afrika Kupası için açıkladığı geniş kadroyu duyurdu. Listede Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen de yer aldı. Son iki milli takım dönüşünde sakatlık yaşayan 26 yaşındaki golcünün durumu, sarı-kırmızılı camiada yine tedirginliğe neden oldu.

Osimhen'den Galatasaray'a iyi haber! O tarih uzatıldı

MONACO VE ANTALYASPOR MAÇLARINDA OYNAYABİLECEK

FIFA'nın kararı doğrultusunda Afrika Kupası'na katılacak oyuncular, 15 Aralık'a kadar kulüplerinde kalabilecek. Bu gelişme, Osimhen'in 9 Aralık'taki Monaco ve 13 Aralık'taki Antalyaspor maçlarında Galatasaray forması giyebileceği anlamına geliyor. Sarı-kırmızılılarda teknik heyet, yıldız golcünün iki kritik karşılaşmada sahada olmasını önemli bir avantaj olarak görüyor.

Osimhen'den Galatasaray'a iyi haber! O tarih uzatıldı

KASIMPAŞA MAÇINDA YOK

Nijerya Milli Takımı'nın kamp başlangıcı 12 Aralık olarak açıklandı.Mevcut plana göre Osimhen, Antalyaspor maçının ardından 1 gün gecikmeli olarak kampa katılacak.

Osimhen'den Galatasaray'a iyi haber! O tarih uzatıldı

Böylece Galatasaray'ın ilk yarının son haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde forma giymesi mümkün olmayacak.

Osimhen'den Galatasaray'a iyi haber! O tarih uzatıldı

SÜPER KUPA TEHLİKEDE

Galatasaray'ın 5 Ocak'ta Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşması da Osimhen açısından risk taşıyor. Afrika Kupası'nda üçüncülük maçı 17 Ocak'ta, final ise 18 Ocak'ta oynanacak.

Osimhen'den Galatasaray'a iyi haber! O tarih uzatıldı

Süper Lig'in ikinci yarısının 15 Ocak'ta başlayacağı düşünüldüğünde, turnuvada ilerleme durumuna göre Osimhen hem Süper Kupa'yı hem de ligin başlangıcını kaçırabilir.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
