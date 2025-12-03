Osimhen'den Galatasaray'a iyi haber! O tarih uzatıldı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Nijerya Milli Takımı, Afrika Kupası için açıkladığı geniş kadroyu duyurdu. Listede Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen de yer aldı. Son iki milli takım dönüşünde sakatlık yaşayan 26 yaşındaki golcünün durumu, sarı-kırmızılı camiada yine tedirginliğe neden oldu.