CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Juventus’tan Kenan Yıldız açıklaması! Sözleşme görüşmeleri durdu mu?

Juventus’tan Kenan Yıldız açıklaması! Sözleşme görüşmeleri durdu mu?

Avrupa devlerinin radarındaki Kenan Yıldız’ın Juventus’la yeni kontrat süreci belirsizliğini korurken İtalyan ekibinden milli yıldızın durumuna dair resmi açıklama geldi. İşte o açıklama…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 13:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Juventus’tan Kenan Yıldız açıklaması! Sözleşme görüşmeleri durdu mu?

İtalya Kupası son 16 turunda Juventus, Udinese'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Siyah-beyazlı ekibe turu getiren goller Matteo Palma'nın kendi kalesine attığı gol ve Manuel Locatelli'nin şık vuruşuyla geldi. Milli futbolcu Kenan Yıldız ise mücadeleye ilk 11'de başlayıp 83. dakikada kenara alındı.

Bu sezon Juventus formasıyla gösterdiği etkili performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken 20 yaşındaki yıldızın geleceği, İtalya'da gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Kenan'ın maaş talebi nedeniyle henüz yeni sözleşmeye imza atmaması sonrası görüşmelerin durduğu iddia edilmişti.

CHIELLINI'DEN NET AÇIKLAMA: "HER İKİ TARAF DA İSTİYOR"

Udinese maçı öncesi konuşan Juventus yöneticisi Giorgio Chiellini, Kenan Yıldız'ın sözleşme süreciyle ilgili önemli ifadeler kullandı. Sports Mediaset'e konuşan Chiellini, genç oyuncuya duydukları güveni şu sözlerle dile getirdi:

"Son haftalarda en çok konuştuğum konulardan biri Kenan'ın geleceği. Onun bu seviyeye çıkmasına şaşırmıyoruz. Kendisine büyük saygı ve hayranlık duyduğumu her zaman söyledim.

Yeni kontrat için hem kulübün hem de oyuncu tarafının isteği var. Sadece düşündüğünüzden biraz daha fazla zamana ihtiyaç var. Kenan çok özel bir futbolcu. Zaten uzun bir sözleşmesi bulunuyor ve bu takımın uzun yıllar önemli bir parçası olacağına inanıyoruz."

Kenan Yıldız'ın Juventus ile halihazırda 2029'a kadar kontratı bulunuyor. İtalyan basınındaki haberlere göre genç yıldız, yeni sözleşmede yıllık 5–6 milyon euro seviyesinde bir maaş talep ediyor.

ARSENAL VE REAL MADRID TAKİPTE

Sözleşme sürecindeki belirsizlik Avrupa devlerini harekete geçirmiş durumda. Corriere dello Sport'un haberine göre Arsenal, milli yıldızı yakından izliyor. Ayrıca, Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Leverkusen döneminde Kenan'ı kadrosunda görmek istediği ve İspanyol devinin listesinde yer aldığını da belirtti.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Juventus formasıyla 18 maça çıkan Kenan Yıldız, sahaya koyduğu 5 gol ve 5 asistlik katkıyla Avrupa'da yükselen yıldızlar arasında gösteriliyor.

Reklam / İdefix
Eyüpspor-Çankaya SK | CANLI İZLE
DİĞER
Dursun Özbek, TFF Başkanı ile ne konuştu? SABAH Spor ulaştı: Yasin Kol kararı...
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Allah'ın izni milletin duasıyla bu sefer başaracağız"
G.Saray'a Osimhen müjdesi! Afrika Kupası...
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Osimhen müjdesi! Afrika Kupası... G.Saray'a Osimhen müjdesi! Afrika Kupası... 13:25
Faruk Karadoğan vefat etti Faruk Karadoğan vefat etti 13:22
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Göztepe maçı detayları Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Göztepe maçı detayları 13:20
Juve'den Kenan Yıldız açıklaması! Juve'den Kenan Yıldız açıklaması! 13:12
Esenler Erokspor-Karagümrük maçı detayları Esenler Erokspor-Karagümrük maçı detayları 12:54
Juventus’tan Oosterwolde hamlesi! Juventus’tan Oosterwolde hamlesi! 12:52
Daha Eski
G.Birliği'nde genel kurulun yapılacağı salon değişti G.Birliği'nde genel kurulun yapılacağı salon değişti 12:41
G.Saray oyuncusu Buğra Ergun'dan anlamlı mesaj G.Saray oyuncusu Buğra Ergun'dan anlamlı mesaj 12:38
Udinese’den Zaniolo açıklaması! Udinese’den Zaniolo açıklaması! 12:30
ZTK'da hakemler belli oldu! ZTK'da hakemler belli oldu! 12:18
Mina Anka birincilik peşinde! Mina Anka birincilik peşinde! 11:59
Göztepe Henrique'nin peşinde! Göztepe Henrique'nin peşinde! 11:56